Ford al Salone del Camper di Parma con il nuovo allestimento Active del Transit Custom Nugget

PARMA – Agli appassionati del turismo outdoor che visitano il Salone del Camper di Parma (11-19 settembre), Ford (Padiglione 3 stand E037) anticipa il nuovo allestimento Active del Transit Custom Nugget. L'inedita variante è destinata ad arrivare sul mercato con il prossimo anno. Circa il prezzo la filiale nazionale dell'Ovale Blu ancora non si sbilancia. La declinazione del camper sviluppata assieme allo specialista Westfalia è dedicata a quei clienti che «desiderano uno stile audace con interni premium e una superiore capacità di carico off-road».

Il Transit Custom Nugget Active sarà a listino con l'Ecoblue a gasolio da 2.0 litri e 185 cavalli. Gli interessati potranno scegliere fra il cambio manuale a sei marce e la trasmissione automatica. L'equipaggiamento di serie include diverse tecnologie di assistenza alla guida che ormai fanno parte della dotazione delle automobili. Che però, ad esempio, non montano una tenda standard da 2,6 metri che garantisce maggiore protezione e permette di sfruttare al meglio lo spazio accanto al veicolo.

Il Nugget Active ispirato ai Suv è protetto eseternamente da rivestimenti scuri che corrono intorno a paraurti, pannelli laterali e specchietti. Il camper con le insegne dell'Ovale Blue dispone di cerchi in lega con design Active da 17'' a 5 razze ed è impreziosito da un pavimento con legno chiaro in stile yacht garantito non solo resistente, ma soprattutto facile da pulire. Il nuovo allestimento ha l'illuminazione a Led modulabile per modificare l'atmosfera della cabina con toni più o meno caldi.

Per le escursioni durante la stagione più rigida, il veicolo Ford per il turismo outdoor dispone anche della panca posteriore riscaldabile, il cui tepore viene trasmesso anche qundo è convertita in letto matrimoniale. Il tetto inclinato auto-pieghevole ha pannelli finestra studiati per favorire sia l'illuminazione naturale e sia la ventilazione nella zona giorno. Il Transit Nugget Active è equipaggiato con un nuovo pannello di controllo a sfioramento a colori per una funzionale gestione del collegamento elettrico dei camper, dello stato di carica della batteria, dei livelli di acqua e scarico e, fra gli altri, del riscaldamento e l'illuminazione.