Ford Pro è il marchio dei veicoli commerciali con più alto livello di soddisfazione tra i dealer italiani

Ford Pro si conferma il marchio con il più alto livello di soddisfazione tra i concessionari italiani di veicoli commerciali leggeri, ottenendo il primo posto nell'edizione 2026 di DealerSTAT, l'indagine di Quintegia dedicata al rapporto tra dealer e Case automobilistiche nel settore Lcv. Il riconoscimento è stato consegnato durante l'Automotive Dealer Day di Verona a Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia. Per Ford Pro si tratta di una conferma, dopo i risultati già ottenuti dal 2023 e nel quinquennio compreso tra il 2015 e il 2019. «Essere eletti miglior marchio di Veicoli Commerciali per il 4° anno consecutivo conferma la validità della strategia Ford Pro - ha dichiarato Bambina - ed è un successo che, con 11 anni di leadership europea, premia la lungimiranza della nostra rete. Insieme ai nostri partner, continueremo a guidare l'evoluzione della mobilità, garantendo business sostenibili e soluzioni innovative per la produttività dei nostri clienti».

Lo studio DealerSTAT, giunto alla ventitreesima edizione, ha coinvolto dieci marchi del comparto Lcv e il 61% dei dealer italiani, attraverso 400 questionari raccolti tra il 2 marzo e il 3 aprile 2026. Ford Pro ha ottenuto un punteggio di 3,80 su 5, superiore alla media nazionale di 3,12. Sul podio seguono Mercedes-Benz e Toyota. «Nel mondo dei veicoli commerciali - ha commentato ancora Bambina - il rapporto tra costruttore, dealer e cliente è un elemento strategico.

Professionalità, presenza sul territorio e capacità di massimizzare la produttività fanno davvero la differenza: per i clienti, che cercano un partner affidabile per il proprio lavoro quotidiano e per i dealer, che attraverso un rapporto di fiducia duraturo possono diventare un punto di riferimento costante e creare nuove opportunità di business». L'indagine prende in esame oltre cinquanta parametri relativi alle principali aree di business del rapporto tra costruttore e rete commerciale. Ford Pro è risultata prima anche nelle aree del marketing nazionale sul nuovo, management vendita e post-vendita e servizio ricambi. Particolarmente apprezzato dai concessionari il supporto fornito dal personale di zona vendite.