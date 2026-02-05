Ford Pro, il dominio continua: si conferma leader dei veicoli commerciali in Europa per l'11^ anno consecutivo

Ford Pro si conferma per l'undicesimo anno consecutivo al vertice del mercato europeo dei veicoli commerciali e chiude il 2025 con risultati record anche in Italia, sia in termini di volumi sia di quota di mercato. In Europa il brand ha superato il 17% di share, mentre in Italia ha raggiunto il 16,3%, rafforzando la propria leadership grazie a una strategia che combina una gamma di veicoli consolidata con un ecosistema integrato di software e servizi. A trainare i risultati sono stati i modelli simbolo della gamma, come Transit, Transit Custom e Ranger, che continuano a distinguersi per versatilità e affidabilità. Nel mercato italiano Transit Custom e Ranger mantengono la leadership nei rispettivi segmenti dal 2016, mentre Transit ha registrato un record di immatricolazioni con oltre 11.100 unità, proprio nell'anno del sessantesimo anniversario dal lancio.

Accanto ai veicoli, Ford Pro ha sviluppato un'offerta di servizi digitali pensata per aumentare la produttività delle aziende. I centri FordLiive in Europa, grazie all'analisi dei dati provenienti dai veicoli con modem integrato, hanno consentito di risparmiare complessivamente oltre 994 mila giorni di fermo macchina, intervenendo in modo preventivo sulla manutenzione o accelerando la gestione dei ricambi. «Questi risultati dimostrano come Ford Pro sia oggi un partner strategico per le imprese, capace di integrare veicoli, software e servizi per ottimizzare i costi e aumentare la produttività", ha commentato Marco Buraglio, amministratore delegato di Ford Italia, sottolineando l'impegno del brand a continuare a investire in tecnologie e soluzioni proattive nel corso del 2026.