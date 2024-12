Ford Pro, il Transit 2024 ottiene valutazione Platinum dall'ente indipendente Euro Ncap

Con Ford Transit, sono quattro in totale i veicoli commerciali Ford Pro che si sono aggiudicati il premio Platinum per la sicurezza assegnato dall'ente indipendente Euro Ncap. Questo riconoscimento - attribuito alla quarta generazione prodotta da quest'anno - arriva dopo i premi Platinum già ottenuti quest'anno dal Transit Custom e dal Transit Connect oltre al Transit Courier nel 2023. 'La sicurezza è un elemento fondamentale per le aziende e la valutazione Platinum di Euro Ncap per l'intera famiglia Transit dimostra l'impegno costante di Ford Pro nel proteggere sia i conducenti sia il carico'' ha dichiarato Hans Schep, General Manager di Ford Pro Europa. Transit si era già distinto tra i furgoni con le migliori prestazioni in termini di sicurezza quando Euro Ncap avevo introdotto un nuovo programma di test per veicoli commerciali nel 2020, ottenendo il riconoscimento Gold.

Quest'anno, Ford Pro ha sottoposto la nuova generazione di Transit a rigorosi test secondo i protocolli più recenti, dopo aver aggiunto tecnologie come il Pre-Collision Assist con frenata automatica d'emergenza il Lane Keeping Alert & Aid e l'Intelligent Speed Assist alla già completa dotazione di serie dei sistemi di assistenza alla guida. Queste tecnologie aiutano a prevenire o mitigare le collisioni, a mantenere i conducenti nella corretta corsia di marcia e a gestire automaticamente la velocità. Transit ha ottenuto un punteggio complessivo del 95%, raggiungendo il massimo punteggio per il monitoraggio della sicurezza del conducente e per l'assistenza al mantenimento di corsia.