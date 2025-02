Ford Ranger: da dieci anni ai vertici in Europa, in Italia leader tra i veicoli commerciali

ROMA – Per dieci anni consecutivi, il Ford Ranger si è imposto come il pick-up più venduto in Europa mantenendo una leadership incontrastata anche in Italia. Un risultato che non sorprende se si considerano le caratteristiche che hanno reso questo veicolo un'icona del segmento, quali robustezza, versatilità e tecnologia all'avanguardia. Il Ranger non è solo un mezzo di trasporto, ma un compagno affidabile sia per il lavoro che per l'avventura.

La storia di successo del Ford Ranger è frutto di un impegno costante da parte di Ford nel rispondere alle esigenze della sua clientela che cerca prestazioni elevate e comfort. Il pick-up ha saputo evolversi nel tempo introducendo costantemente innovazioni che hanno migliorato non solo la capacità di carico e traino ma anche l'esperienza di guida e, soprattutto, la sicurezza. Con una gamma di motori potenti ed efficienti, il Ranger si adatta a qualsiasi sfida, dalle strade urbane ai percorsi più impervi.

Anche il mercato italiano ha accolto nel migliore dei modi il Ford Ranger consacrandolo come leader indiscusso tra i pick-up. In un contesto in cui la domanda di veicoli commerciali versatili e robusti è in crescita, il Ranger si distingue per la sua capacità di combinare forza e raffinatezza. Gli utenti italiani, spesso impegnati in settori come l'edilizia, l'agricoltura e il trasporto, trovano nel Ranger un alleato insostituibile.

Ford ha saputo interpretare al meglio le esigenze del mercato, offrendo versioni del Ranger adatte a ogni tipo di utilizzo. Dalla versione base, pensata per chi ha bisogno di un mezzo essenziale ma performante, alle varianti più accessoriate, dotate di tecnologie avanzate e comfort di alto livello, il Ford Ranger si conferma una scelta vincente. La strategia di Ford si è rivelata efficace, puntando su una qualità costruttiva eccellente e su un design che coniuga estetica e funzionalità.

Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia, ha dichiarato: «Ford Ranger è molto più di un pick-up, è uno strumento insostituibile per aziende e professionisti che hanno bisogno di un veicolo capace di spingersi oltre le loro aspettative e sia allo stesso tempo bello nelle linee e nel design. Il suo successo in Italia dimostra la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti con prodotti ad alta tecnologia, dalle grandi prestazioni e che, allo stesso tempo, assicurino massima versatilità».

La Casa Americana di conferma leader anche in altri segmenti della gamma dei veicoli commerciali. A tal proposito il 2024 è stato un anno record per Ford Pro in Italia, testimoniato da un netto incremento di volumi. Con oltre 35.000 unità vendute (più di 7.000 se confrontate con il 2023), Ford ha registrato una crescita del 3% per un totale di una quota di mercato pari al 19,7%.

Non si può trascurare l'importanza del programma Ford+, che ha contribuito a rafforzare il legame tra l'azienda e i suoi clienti. L'approccio 'always-on' di Ford ha garantito, inoltre, un supporto costante e servizi su misura incrementando la fiducia e la fedeltà verso il brand. Il successo del Ranger è anche il risultato di questa visione orientata al cliente, che non si limita a vendere un prodotto ma offre un'esperienza completa.

Guardando al futuro, il Ford Ranger non sembra intenzionato a cedere il passo. La nuova versione Plug-in Hybrid (PHEV) proietta il pick-up dell’Ovale Blu nel futuro della mobilità sostenibile senza sacrificare la potenza e la funzionalità che lo hanno reso celebre. Il Ranger PHEV combina un motore benzina 2.3 EcoBoost con un motore elettrico offrendo un'autonomia in modalità completamente elettrica di oltre 43 km (secondo il ciclo WLTP). Questa versione ibrida plug-in non solo riduce le emissioni e i consumi, ma mantiene intatte tutte le caratteristiche da fuoristrada che hanno fatto la storia del modello.