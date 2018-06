Ford e Volkswagen, accordo per un'alleanza strategica nei veicoli commerciali

ROMA - Finora è soltanto un Mou, un memorandum d'intesa che prelude all'esplorazione di possibili collaborazioni da precisare ed eventualmente ratificare. Ma le dimensioni e il rango dei due partner disegna un quadro potenzialmente capace di modificare molti equilibri nel panorama dell'industria automobilistica mondiale.

A sottoscrivere il documento, ipotizzando l'eventualità di un'alleanza strategica, sono infatti i costruttori che nel ranking mondiale occupano la prima e la sesta posizione, e cioè i gruppi Volkswagen e Ford, che hanno annunciato l'intenzione di valutare la fattibilità di un'alleanza strategica, definendo l'obiettivo che appre abbastanza scontato: rafforzare la competitività di entrambi i protagonisti per soddisfare al meglio le esigenze della clientela globale.

L'accordo precisa esplicitamente – anche se nel mondo del business non si può mai dire mai e la parola definitiva la diranno soltanto i risultati – che qualsiasi alleanza strategica non implicherà comunque né scambi azionari, né partecipazioni incrociate. Almeno nelle intenzioni iniziali, comunque, la più probabile area di collaborazione viene individuata nei veicoli commerciali, settore sul quale convergono le dichiarazioni rilasciate a Dearborn da Jim Farley, president Global Markets di Ford, e a Wolfsburg da Thomas Sedran, responsabile delle strategie del gruppo Volkswagen.

Il primo ha ricordato fra l'altro che «Ford è fortemente impegnata nella ricerca e nello sfruttamento di nuovi modelli di business, e questa potenziale alleanza ne offre un esempio significativo, puntando sulla capacità di creare un portafoglio prodotti vincente. Non vediamo l'ora di approfondire le possibilità di lavorare insieme per soddisfare le esigenze dei clienti dei veicoli commerciali e non solo».

Da parte sua, Sedran ha sottolineato come «i mercati e le esigenze dei clienti cambiano a una velocità incredibile, e i nostri gruppi hanno posizioni solide e complementari in diversi segmenti dei veicoli commerciali. La alleanze permettono ai migliorare la flessibilità per affrontare al meglio le sfide che ci attendono. E questo è un elemento fondamentale nella strategia 2025 di Volkswagen Group».