​Honda Fastport eQuad, per ultimo miglio delle merci a zero CO2. Il quadriciclo elettrico furgonato a pedala assistita

In determinate condizioni e per specifiche utilizzazioni - come il trasporto di merci leggere nell'ultimo miglio - la combinazione tra l'energia fornita dalla pedalata assistita più quella di piccole batterie con un veicolo dal peso ridotto all'essenziale è una delle strade più efficaci per decarbonizzare il traffico e ridurre le emissioni inquinanti, fenomeno critico nelle zone urbane.. Consapevole di questa opportunità Honda ha costituito allo scopo la nuova divisione Fastport che sarà presto in grado di offrire alle aziende soluzioni rivoluzionarie di micromobilità per migliorare la logistica urbana promuovendo al contempo efficienza e affidabilità. L'iniziativa passa per l'Honda New Business Innovation Lab e prevede il lancio del quadriciclo completamente elettrico Fastport eQuad progettato per offrire numerosi vantaggi a chi opera nei trasporti dell'ultimo miglio. E' il caso dell'alimentazione con batterie intercambiabili Honda Mobile Power Pack (MPP) e delle innovative funzionalità fornite dal fatto che anche in questo caso di stratta di software-defined vehicle (SDV). Ma soprattutto anche per la possibilità - viste caratteristiche e dimensioni - di circolare in molti layout urbani sulle piste ciclabili, a tutto vantaggio della scorrevolezza del traffico.

Per la versione di serie dell'Honda eQuad - che farà il suo debutto mondiale a Eurobike di Francoforte in calendario dal 25 al 29 giugno - l'inizio delle consegne è previsto per la fine del 2025, utilizzando inizialmente la produzione negli Stati Uniti presso l'Honda Performance Manufacturing Center in Ohio. Prevista la vendita nei mercati nordamericani ed europei. Honda spiega che eQuad è dotato di un esclusivo sistema di propulsione a pedalata assistita 'pedal-by-wire' e di batterie ricaricabili facilmente sostituibili. L'esperienza di guida è fluida, potente e silenziosa - oltre che a zero emissioni di carbonio - e fa ricorso a numerose tecnologie per il risparmio energetico, tra cui la frenata rigenerativa che riutilizza l'energia per aumentare l'efficienza, e il freno di stazionamento automatico per una maggiore sicurezza.

Per privilegiare il confort del conducente, l'eQuad è dotato anche di un tettuccio con rivestimento UV oltre a un sistema di ventilazione forzata e a una copertura frontale completa. Il design del telaio, combinato con componenti attentamente integrati e l'ingegneria Honda, garantisce un comportamento perfetto anche su superfici stradali sconnesse. Fastport offrirà veicoli e furgonature modulari di grandi e piccole dimensioni, per soddisfare le esigenze dei clienti. Il design del telaio dell'eQuad consente la personalizzazione della lunghezza del veicolo e gli eventuali allestimenti per soddisfare un'ampia gamma di utilizz. Grazie al modello Fleet-as-a-Service (FaaS) di Fastport, le aziende possono ottimizzare le operazioni di consegna con facilità, ottenendo al contempo un'efficienza in termini di costi rispetto alla gestione di una flotta di consegna convenzionale.

«Il nostro team - ha detto Jose Wyszogrod, direttore generale e membro fondatore di Fastport - ha lavorato instancabilmente per creare l'eQuad, un'alternativa a zero emissioni ai furgoni per le consegne che risolve la sfida della logistica urbana dell'ultimo miglio, in linea con le esigenze dei residenti urbani che si aspettano consegne on-demand di pacchi, generi alimentari e altri articoli».