Horizon, l'ultimo arrivato della gamma Marco Polo, e lo Sprinter "stelle" di Mercedes al Salone del Camper di Parma

PARMA – Il Marco Polo in allestimento Horizon e il nuovo Sprinter sono i protagonisti dello stand Mercedes-Benz al Salone del Camper di Parma (11-19 settembre). L'offerta del grande van in versione camper è stata estesa grazie alla declinazione da 143 cavalli (330 Nm di coppia) del quattro cilindri turbodiesel da 2.1 litri e alla trasmissione automatica 7 G-Tronic Plus. Con una lunghezza vicina ai sei metri e un passo di quasi 3,1, lo Sprinter ha una massa totale consentita di 4.100 chilogrammi.

La casa di Stoccarda ha fatto sapere che già in fase di sviluppo della terza generazione ha tenuto in considerazione le esigenze di produttori e proprietari di camper. Con l'autunno l'offerta dello Sprinter verrà completata e la gamma integrerà quattro versioni del motore Om 654 (114, 150, 170 e 190 cavalli) oltre che il cambio automatico 9 G-Tronic, alternativo a quello manuale a sei rapporti, e un nuovo sistema di trazione integrale. Agli amanti del turismo outdoor, Mercedes propone anche una nuova variante di sospensione che aumenta la stabilità al rollio: la soluzione si lascia apprezzare parecchio sui veicoli trasformati, dal baricentro alto. Il camper accessoriato su base Sprinter esposto a Parma ha un costo di 52.330 euro. La piattaforma “camper ready” parte da meno di 28.000 euro.

In Italia, per il Marco Polo, il furgone per il tempo libero messo a punto internamente, la Stella ha perfino attivato un circuito di 11 concessionari selezionati, l'Expert Program, all'insegna del motto “one man one camper”, parafrasi dello slogan della Amg. Presso questa rete specifica i clienti trovano personale dedicato e aree ad hoc. È la conferma dell'interesse che Mercedes nutre per il segmento e stima una crescita dei volumi per il modello in declinazione camper del 25% entro la fine dell'anno.

Il nuovo Horizon viene presentato come «ideale per il tempo libero». In Italia è proposto a trazione posteriore o integrale 4Matic con lo stesso motore da 2.1 litri sia da 163 cavalli e 380 Nm di coppia sia da 239 e 500. La variante meno costosa del Marco Polo Horizon costa poco meno di 62.000 euro. Il modello è decisamente flessibile perché si può avere a quattro posti singoli, a cinque e anche a sette con la panca a tre della seconda fila che diventa un letto.