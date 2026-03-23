Hyundai, in Uruguay la prima flotta sudamericana di camion a celle a combustibile

Hyundai Motor Company ha annunciato il debutto in Sud America della prima flotta di camion pesanti a celle a combustibile della regione. Otto unità di Hyundai XCIENT Fuel Cell saranno operative in Uruguay nell'ambito del progetto Kahirós, volto a decarbonizzare la logistica del legno tramite infrastrutture a idrogeno verde. Il progetto, supportato da un investimento del Santander Group e dal contributo della International Finance Corporation e del United Nations Renewable Energy Innovation Fund, prevede anche un parco solare da 4,8 MW e una centrale di elettrolisi per produrre 77 tonnellate annue di idrogeno verde.

La flotta principale di sei camion percorrerà circa un milione di chilometri all'anno, affiancata da due unità aggiuntive per backup e servizi futuri. «Hyundai porta in Sud America la sua tecnologia avanzata a celle a combustibile, contribuendo a un trasporto merci sostenibile e senza emissioni», ha dichiarato Airton Cousseau, ceo di Hyundai Motor Brazil e Central and South America Region. «Il progetto Kahirós diventa un esempio concreto di decarbonizzazione della filiera della carta e della logistica locale». Con questa iniziativa, l'Uruguay diventa il primo Paese sudamericano a impiegare camion a idrogeno pesanti per operazioni regolari, ampliando l'ecosistema globale dell'idrogeno di Hyundai già presente in Nord America ed Europa. Il progetto Kahirós prevede una durata di dieci anni, con formazione dedicata per garantire manutenzione e operatività sicure dei veicoli.