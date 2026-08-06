Isuzu Generation 4, evolve la gamma dei truck leggeri e medi. Nuovi passi, più comfort e sistemi di assistenza avanzati

Isuzu ha aggiornato i suoi truck leggeri e medi M21, M29, M30 e Serie F con la nuova gamma Generation 4 che, oltre a miglioramenti a livello di prestazioni, comfort e guidabilità, rende tutti i modelli in linea con il nuovo standard europeo per la sicurezza attiva dei veicoli commerciali. Nello specifico, il truck leggero Isuzu M21 non ha più la versione T Heavy, con la variante TT Heavy che, invece, aggiunge il differenziale maggiorato da 292 mm per gli utilizzi più gravosi. Il veicolo commerciale in questione beneficia anche del debutto di una misura inedita, con il passo G da 3.000 mm, disponibile con ruota singola o gemellata e con cambio manuale o automatico.

Completa il quadro delle novità relative al truck M21 la versione Single con passo F, dedicata a chi cerca la massima praticità operativa in una configurazione essenziale ed una dotazione di serie completa per tutta la gamma, che annovera il climatizzatore automatico, la videocamera posteriore migliorata, la smart key ed il freno a mano elettrico con Auto Brake Hold, mentre il sedile molleggiato, di serie sulla M21 TT, è optional sulla M21 T. Infine, a livello di sicurezza, il Safety Pack 2 abbinato al cambio automatico, offre diversi ADAS tra cui il mantenimento attivo della carreggiata ed il cruise control adattivo con adattamento ai limiti di velocità. L'Isuzu M29 da 6 t della Serie N presenta un aggiornamento del motore 3.0 che, pur mantenendo la potenza massima invariata a 150 CV, vede la coppia massima salire a 430 Nm, con un incremento di 55 Nm ed una disponibilità a partire da 1.400 giri/min rispetto ai 1.600 giri della versione precedente.

Disponibile sia con il cambio manuale che con trasmissione DCT a 9 marce robotizzata, il truck M29 Generation 4 presenta pacchetti di sicurezza rimodulati in base al tipo di trasmissione. Per quanto riguarda il truck da 7,5 t della Serie N denominato M30, oltre all'aggiornamento del motore 3.0 speculare a quello presente sul veicolo commerciale M29, vede il debutto in gamma della versione spinta dall'unità da 175 CV e 460 Nm di coppia massima disponibile solo con cambio ISIM. Per il Truck F14, invece arriva la versione da 13,5 t di MTT, che mantiene la denominazione F14 - 240 Generation 4, e si aggiungono alla dotazione di serie, per tutti i veicoli della Serie F, i retrovisori elettrici e riscaldabili ed il sistema di monitoraggio avanzato dell'attenzione del conducente.