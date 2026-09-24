Iveco lancia gamma eFlexy, minibus urbani elettrici. Versioni City e Line sotto i 6 metri

Iveco Bus ha presentato in anteprima mondiale al Salone internazionale dell'autobus e del pullman FIAA 2026 di Madrid l'inedita famiglia di minibus elettrici eFlexy. Questi nuovi mezzi a batteria - con lunghezza sotto i 6 metri (categoria M2) e quindi ideali per attività di trasporto di persone in ambito urbano - nascono sfruttando l'architettura tecnica e il consolidato telaio del Fiat Ducato (Gruppo Stellantis) e sono allestiti in collaborazione con lo specialista spagnolo Olmedo, carrozziere di riferimento nel settore della mobilità accessibile e collettiva.

La linea di prodotto presentata a FIAA 2026 si basa sulle due distinte varianti eFLexy City ed eFlexy Line per rispondere in modo mirato alle differenti necessità del trasporto pubblico e aziendale: l'eFlexy City e l'eFlexy Line. Il primo, come evidenzia la denominazione City, è la declinazione concepita per i contesti prettamente urbani, le navette dei centri storici e le aree a traffico limitato delle metropoli. Può ospitare a bordo fino a 17 passeggeri, coniugando la massima agilità di manovra nelle strade cittadine inaccessibili a mezzi di maggiori dimensioni con i vantaggi intrinseci della trazione elettrica.

L'allestimento è stato progettato per ottimizzare i flussi di passeggeri e garantire la massima inclusività nei servizi urbani. L'accesso principale avviene con una porta rototraslante elettrica ad ampia apertura, posizionata sul lato destro. Inoltre il veicolo è configurato con un pavimento ribassato (Low Floor) nella sezione di ingresso. L'assenza di gradini d'accesso è combinata con una rampa manuale o telescopica a scomparsa, ideale per permettere l'imbarco rapido e in totale autonomia di passeggeri in carrozzina o con passeggini.

Per garantire durabilità ed igiene, il calpestio di eFLexy City è rivestito in materiale vinilico antiscivolo ad altissima resistenza, studiato per frequenti lavaggi. I rivestimenti e i pannelli sono realizzati in compositi leggeri e materiali plastici riciclabili di derivazione automotive, mentre le sellerie urbane integrano tessuti tecnici resistenti e facili da igienizzare. L'allestimento include di serie prese USB distribuite lungo le pareti dell'abitacolo in corrispondenza delle postazioni a sedere, permettendo ai passeggeri di ricaricare i propri dispositivi mobili durante i tragitti urbani.

La variante eFlexy Line si propone invece come soluzione per le tratte interurbane, i collegamenti locali a corto raggio e i servizi di trasporto di persone con ridotta mobilità e, infine, dei sempre più diffusi servizi a chiamata (DRT - Demand Responsive Transport). Questa configurazione garantisce spazio fino a 13 passeggeri, integra allestimenti flessibili per l'alloggiamento di sedie a rotelle dedicate alle persone con ridotta mobilità e vanta un vano bagagli posteriore dalla capacità volumetrica di 3 metri cubi.

Sotto il profilo tecnologico e meccanico, i nuovi minibus Iveco eFlexy condividono una catena cinematica elettrificata d'avanguardia. Il powertrain da 205 kW (pari a circa 278 Cv) e 410 Nm di coppia, è supportato da un pacco batterie con una capacità complessiva di 110 kWh, valore che assicura un'autonomia superiore a 300 km idonea a coprire i turni di lavoro giornalieri. La ricarica rapida in corrente continua (DC) supporta potenze fino a 150 kW. E permette di recuperare l'80% della capacità in circa 45 minuti. Oppure di recuperare circa 100 km di autonomia in appena 15 minuti.