​Kia, al Transpotec Logitec di Milano presenta la nuova strategia PBV. Protagonista con la gamma elettrica PV5

Kia torna protagonista nel segmento dei veicoli commerciali leggeri partecipando a Transpotec Logitec 2026, la manifestazione dedicata al trasporto e alla logistica in corso a Fiera Milano Rho fino al 16 maggio. Nel corso dell'evento, il marchio coreano ha presentato l'intera gamma PV5, primo modello della strategia PBV (Platform Beyond Vehicle) dedicata alla mobilità professionale elettrificata. In esposizione le versioni Cargo, Passenger e Chassis Cab, insieme ad alcune configurazioni speciali realizzate in collaborazione con i partner italiani Focaccia Group e Scattolini, tra cui allestimenti per il trasporto accessibile, soluzioni HACCP e versioni con cassone fisso o ribaltabile.

Progettato per utilizzi profesionali, il PV5 integra sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e soluzioni pratiche come la funzione Vehicle-to-Load (V2L), la presa di ricarica centrale e una capacità di carico fino a 4,4 metri cubi. La versione Passenger offre inoltre un vano bagagli che può raggiungere i 1.330 litri. Kia punta così a rafforzare la propria presenza nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, con l'obiettivo globale di raggiungere oltre 230 mila unità vendute entro il 2030 grazie ai futuri modelli PV7 e PV9. Durante la manifestazione, Kia ha inoltre ricevuto il premio internazionale «Van of the Year 2026» assegnato al PV5, riconoscimento ottenuto prima del debutto ufficiale sul mercato.