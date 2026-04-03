Kia PV5 Crew Van, il veicolo versatile per il trasporto di persone e merci. Produzione al via il 30 aprile

Progettato per il trasporto misto sia di passeggeri sia di merci, Kia PV5 Crew Van è realizzato sulla base di PV5 Cargo Long e si distingue per la semplicità con cui può essere trasformato da mezzo destinato al trasporto merci a Van dedicato al trasporto passeggeri, senza necessità di specifiche attrezzatture. Rientrando nella strategia di conversione «Made In Plant» di Kia, volta ad ampliare la flessibilità dei veicoli commerciali leggeri del marchio per attività sia di trasporto passeggeri che di merci, Kia PV5 Crew Van verrà prodotto a partire dal 30 aprile 2026 e la disponibilità sul mercato verrà comunicata prossimamente.

La flessibilità di PV5 Crew Van deriva dal sistema one-touch, che consente di passare da una configurazione a due posti per il trasporto merci a una configurazione a cinque posti in pochi secondi: un singolo interruttore a leva sblocca il sedile reclinabile, inclina lo schienale e fa scorrere il divisorio. Ulteriori funzionalità sono rappresentate da prese per la carica Vehicle-to-Load (V2L) facilmente accessibili nel vano di carico e un pavimento robusto e antiscivolo. Generoso il vano di carico che va da 1.278 millimetri (nella configurazione a cinque posti) a 1.965 millimetri (nella configurazione a due posti).

Mentre il volume di carico varia da 2,4 mü a 3,7 mü, a seconda della configurazione e il carico utile massimo previsto è di 625 chilogrammi. Infine, PV5 Crew Van è dotato di una batteria da 51,5 kWh in grado di assicurare un'autonomia stimata fino a 283 km (ciclo WLTP, in attesa di omologazione).