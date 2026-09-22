Locauto, dashcam certificate su tutta la flotta di commerciali a noleggio. Video contro frodi e contestazioni

Locauto Group, azienda 100% italiana attiva nel noleggio di auto e veicoli commerciali, ha avviato l'installazione di dashcam certificate su tutta la flotta di veicoli commerciali. Obiettivo del progetto, unico sul mercato italiano del noleggio, è quello di offrire maggiore tutela a clienti e operatori, facilitare l'accertamento delle responsabilità in caso di incidente e contrastare fenomeni come frodi assicurative, contestazioni e iter di gestione dei sinistri spesso lunghi e articolati. La tecnologia scelta da Locauto è stata brevettata e realizzata da Metakol e combina le dashcam con un ecosistema digitale per la gestione del sinistro.

«Nel noleggio di veicoli commerciali, ogni incidente o dubbio sulla dinamica di un sinistro si traduce in fermo mezzo, perdita di produttività e costi imprevisti - spiega Francesca Saponaro, Chief Van Officer di Locauto Group -. Un impatto che pesa sui privati, ma che diventa critico per le aziende e per chi gestisce complessi appalti operativi, dove la continuità del servizio è fondamentale. Con le dashcam certificate offriamo uno scudo concreto: contrastiamo i tentativi di frode e le false contestazioni, garantendo la massima trasparenza e velocizzando drasticamente la gestione delle pratiche». «Questo sistema sta diventando un punto di riferimento per tutte le flotte di veicoli, comprese quelle del trasporto pubblico e pesante - aggiunge Andrea Mungo, ceo di Metakol -.

L'integrazione tra dashcam certificate e un ecosistema digitale per la gestione del sinistro, unico nel suo genere, consente di rendere ogni fase più rapida, trasparente e documentata, offrendo maggiori garanzie a tutti i soggetti coinvolti. È un modello che tutela chi utilizza e gestisce i mezzi e, allo stesso tempo, permette alle compagnie assicurative di valutare il rischio sulla base di dati oggettivi e certificati, creando condizioni più favorevoli anche per la sua copertura».