BOLOGNA - La mobilità è una componente fondamentale nell'organizzazione di un grande evento sportivo, soprattutto quando si tratta di gestire gli spostamenti di atleti, staff e ospiti. In occasione della Coppa Davis Final8, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, Maxus e Olmedo hanno unito le proprie competenze mettendo a disposizione due Deliver 9 allestiti per il trasporto passeggeri. I veicoli accompagneranno le delegazioni delle sette squadre impegnate nella competizione e gli ospiti, assicurando i collegamenti tra le diverse aree della città e il villaggio tennistico.

L'iniziativa rappresenta un'applicazione concreta della partnership avviata nella primavera del 2026 tra Maxus, marchio di SAIC Motor Italy dedicato ai veicoli commerciali leggeri, e Olmedo, azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di allestimenti per il trasporto collettivo, le flotte, la mobilità accessibile e il soccorso sanitario. La collaborazione nasce con l'obiettivo di sviluppare soluzioni dedicate al mercato professionale B2B, integrando la tecnologia dei veicoli Maxus con l'esperienza di Olmedo nella trasformazione e personalizzazione dei mezzi, per rispondere alle diverse esigenze della mobilità specializzata.

La presenza alla Coppa Davis Final8, evento di cui MG Motor è partner automotive, diventa così un'occasione per mostrare il valore di questa sinergia anche al di fuori dei tradizionali contesti di impiego dei veicoli commerciali. I due Deliver 9 sono stati infatti trasformati per il trasporto di persone, con un intervento che ha interessato in particolare l'abitacolo e la sua versatilità. L'allestimento firmato Olmedo prevede sedili ultra comfort con sistema di sgancio rapido, soluzione che consente di modificare la configurazione interna in funzione delle necessità operative, coniugando praticità, comodità e flessibilità.

Alla base del progetto c'è il Maxus Deliver 9, van appartenente alla nuova generazione di veicoli commerciali leggeri del marchio. La carrozzeria, caratterizzata da un design studiato per ridurre la resistenza aerodinamica, punta a migliorare l'efficienza e a contenere i costi di esercizio. Una filosofia che si accompagna a una dotazione pensata per rendere più confortevole l'esperienza a bordo, tanto per il conducente quanto per i passeggeri.

La versione impiegata a Bologna è equipaggiata con un motore Diesel da 2,0 litri capace di erogare 150 cv. La gamma Deliver 9 comprende anche una variante completamente elettrica, ampliando così le possibilità di impiego per operatori e flotte con differenti esigenze di utilizzo. Nell'abitacolo trovano posto il climatizzatore manuale e un display touchscreen da 12,3 pollici, mentre l'attenzione alla sicurezza è affidata a sei airbag, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e una retrocamera.

Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida ADAS ha contribuito al conseguimento delle cinque stelle Euro NCAP, secondo quanto indicato dal costruttore. A completare il quadro è la garanzia prevista per il Deliver 9, pari a otto anni o 200.000 chilometri, a conferma dell'attenzione rivolta anche alla gestione del veicolo nel lungo periodo.

La collaborazione tra Maxus e Olmedo si inserisce in un comparto che in Italia conta oltre 1,5 milioni di occupati e che comprende numerose attività legate alla mobilità specializzata. L'obiettivo comune è mettere a disposizione soluzioni capaci di rispondere a esigenze differenti, attraverso veicoli di base tecnologicamente avanzati e allestimenti realizzati su misura.

Edoardo Gamberini, responsabile Maxus per l'Italia, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver avviato una partnership forte con un player di cui condividiamo valori, determinazione e chiarezza di vedute. Anche in occasione della Coppa Davis Final8 i valori che ci accomunano ci hanno fatto trovare d’accordo nel supportare questa competizione d’eccellenza. Siamo molto orgogliosi che i migliori tennisti del mondo possano spostarsi nelle vie di Bologna nel comfort dei nostri Maxus Deliver 9 che, grazie alla professionalità di Olmedo sono stati trasformati per il trasporto persone con materiali di grande qualità che ne esaltano le caratteristiche intrinseche».