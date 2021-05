Mercato veicoli commerciali, in Europa +179% in aprile. Nei 4 mesi +42%. Il mercato italiano cresce più di tutti

TORINO - Nel mese di aprile in Europa sono stati immatricolati 171.283 veicoli commerciali, il 179,2% in più dello stesso mese del 2020, il primo delle restrizioni piene per il Covid. I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei. Tutti i principali mercati sono in crescita a tre cifre: Italia (+642,3%), Spagna (+547,3%) e Francia (+412,9%), mentre in Germania l’incremento è del 60%. Nei primi quattro mesi del 2021 le immatricolazioni sono in tutto 673.179, con una crescita del 42,1% sull’analogo periodo del 2020. L’incremento maggiore lo registra l’Italia (+75,1%), seguita da Francia (+62,9%), Spagna (+43,8%) e Germania (+15,1%).