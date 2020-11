Mercedes, con Sprinter rivive il mito del furgone dei gelati. Allestitore britannico Whitby Morrison ordina altri 55 mezzi

LONDRA - Nel Regno Unito i venditori ambulanti di gelati stanno combattendo con successo la pandemia Covid 19: poiché le restrizioni imposte alla vita sociale hanno ridotto gli affari durante fiere, festival ed eventi analoghi, i venditori di gelati hanno rispolverato una vecchia tradizione, tornando semplicemente a vendere nei quartieri residenziali, come avveniva 50 anni fa. Per soddisfare questa nuova richiesta di mercato, in tantissimi si stanno rivolgendo al famoso allestitore Whitby Morrison, con i suoi veicoli pensati su misura per la vendita di gelati. Con l'ultimo ordine, l'allestitore premium ha richiesto 55 Mercedes-Benz Sprinter autotelaio. ''I nostri veicoli sono sinonimo di massima qualità e soddisfano tutte le esigenze individuali dei nostri clienti - precisa l'Operations Director, Ed Whitby - .

Anche l'autotelaio deve essere all'altezza di questi standard elevati ed è per tale motivo che raccomandiamo sempre il Mercedes-Benz Sprinter. Si tratta di un veicolo imbattibile in termini di affidabilità, efficienza nei consumi e sicurezza. Inoltre, è più confortevole ed attraente dei veicoli della concorrenza''. Fondata nel 1962, l'azienda Whitby Morrison allestisce mediamente 85 veicoli l'anno. Con lo Sprinter, che da 25 anni si impone come punto di riferimento nel segmento, ha trovato il veicolo base ideale. La versione maggiormente richiesta è quella da 3,5 tonnellate, ma sono possibili anche pesi massimi ammessi fino a cinque tonnellate. L'azienda esporta in più di 60 Paesi, tra i quali ad esempio l'Australia, ed in alcune isole dei Caraibi.La società, che ha sede a Crewe, nel Cheshire, ordina gli Sprinter autotelaio da oltre dieci anni. ''È un rapporto che dura ormai da anni e che continua ad intensificarsi - afferma Ed Whitby - I dipendenti Mercedes non sono solo straordinariamente motivati, ma ci supportano in ogni momento con nuove idee e possibilità''.