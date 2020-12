Mercedes Vans punta sulla Electric Versatility Platform. Verrà utilizzata per i commerciali elettrici

ROMA - Mercedes-Benz Vans sta accelerando il percorso di elettrificazione completa della propria offerta, con l'obiettivo di rendere in disponibili a breve all'interno di tutte le sue famiglie di modelli una versione con propulsione elettrica sviluppata con particolare attenzione ad affidabilità, qualità e al costo totale di gestione (TCO). A questo scopo Mercedes-Benz Vans ha sviluppato la nuova Electric Versatility Platform (EVP) destinata ai commerciali di grandi dimensioni, una innovativa piattaforma che costituirà la base tecnica per l'eSprinter di prossima generazione. La nuova piattaforma EVP è basata su tre moduli che consentono la massima flessibilità nello sviluppo e nella progettazione di diversi tipi di versioni e di carrozzerie, permettendo anche per eSprinter configurazioni del corpo analoghe a quelle disponibili con lo Sprinter dotato di motore a combustione.

''La prossima generazione di eSprinter ci consentirà di rendere disponibili molte più varianti di carrozzeria. Ciò permetterà di soddisfare i requisiti dei nostri clienti in più settori in futuro, offrendo al contempo i vantaggi della trasmissione elettrica a emissioni zero - ha affermato Marcus Breitschwerdt, responsabile di Mercedes-Benz Vans - Lo Sprinter dimostra da un quarto di secolo la nostra competenza nel campo dei trasporti e nel campo dell'elettromobilità abbiamo avviato molte innovazioni negli ultimi anni. Con l'attuazione della nostra strategia di elettrificazione accelerata, stiamo combinando il meglio di entrambi i mondi''. Questa innovativa Electric Versatility Platform - che ha comportato un investimento di 350 milioni di euro - giocherà un ruolo chiave nei piani di Mercedes-Benz Vans per il trasporto senza emissioni e offrirà soluzioni ottimali anche per mercati come Stati Uniti e Canada. Oggi, Mercedes-Benz Vans è già leader del mercato dei veicoli elettrici con una quota di oltre il 30% dei segmenti dei furgoni di medie e grandi dimensioni in Europa.

Dopo eVito ed eSprinter, Mercedes-Benz Vans coprirà infine l'autonomia a batteria in tutti i segmenti dei trasportatori commerciali con il futuro eCitan. Lo sviluppo dell'Electric Versatility Platform sottolinea in modo significativo la strategia di Mercedes-Benz Vans riorientata, che, tra le altre cose, consacra la leadership nel campo dell'elettromobilità. L'obiettivo è quello di stabilire nuovi standard nel segmento dei furgoni con soluzioni orientate al cliente e al futuro. Oltre all'elettromobilità, vengono costantemente sviluppate anche la connettività e le soluzioni digitali, oltre che tutte le iniziative destinate a ridurre i costi fissi.