Vision V, inizia la nuova era dei van Mercedes. La Stella punta su esclusività ed eleganza e ridefinisce il segmento

I veicoli commerciali della Stella di Stoccarda pronti ad un avera e propria rivoluzione. Infatti a partire dal 2026, l'introduzione della Van Electric Architecture (VAN.EA), modulare, flessibile e scalabile, darà inizio a una nuova era per i van della Stella. La nuova piattaforma permette di ridefinire il concetto di van per uso privato e lo porta nel segmento lusso, con un'attenzione particolare alla 'Private Lounge'. La futura gamma di modelli spazierà dai van per famiglie del segmento base alle navette vip, fino alle limousine con un'enorme quantità di spazio, ciascuna in linea con le diverse esigenze dei clienti. Ampliando la fascia alta della sua gamma di modelli, Mercedes-Benz Vans definisce un segmento unico nel suo genere, che conferisce una nuova dimensione al lusso automobilistico. La show car Vision V offre un'anticipazione della versione top di gamma. Essa dimostra la visione di Mercedes-Benz Vans di combinare ampi spazi con la massima esclusività e un'esperienza digitale coinvolgente senza precedenti. La Vision V è una limousine con autista che permette di coccolarsi in un mondo di comfort completamente nuovo. Elementi artigianali analogici si fondono con un'esperienza d'uso coinvolgente per creare un'esperienza olistica con un effetto avvolgente.

Gli esterni sportivi ed eleganti sottolineano il design iconico ed evidenziano allo stesso tempo dinamismo e status. La Vision V è l'inizio di una nuova era per i van Mercedes-Benz, rappresenta infatti la ridefinizione del luxury space: uno stile lounge per il massimo comfort. L'ampia porta 'a portale' ad apertura automatica sul lato destro e la pedana retrattile illuminata assicurano il comfort e un facile accesso alla lussuosa zona lounge posteriore. Una parete di vetro intelligente e commutabile separa la 'Private Lounge' dalla zona di guida. Se lo si desidera, il vetro può essere cambiato da trasparente a opaco, completamente o in sezioni. L'area di seduta 'Private Lounge' è eccezionalmente spaziosa.

Questo ambiente confortevole trasmette una sensazione di spazio e libertà senza precedenti, oltre che di sicurezza e quiete. L'estetica degli ampi interni emana un'eleganza infusa di tecnologia. Il design si proietta in un emozionante futuro digitale e stabilisce nuovi standard nell'ingegneria automobilistica. Materiali tradizionalmente lavorati si fondono con elementi di design iper-moderni e tecnologici, tanto eleganti quanto inaspettati. La pelle Nappa bianco cristallo e la seta bianca scintillante contrastano con gli elementi decorativi in radica a poro aperto. Simili a una credenza esclusiva, le vetrinette sono incastonate nelle finiture in legno scuro lungo le pareti laterali, incorniciate da strisce di alluminio lucido.

Offrono spazio per accessori personali come borse, occhiali da sole o smartphone. Sono integrati anche un controller per race game e uno dei 42 altoparlanti del sistema audio surround con Dolby Atmos. Altri altoparlanti sono montati in contenitori di vetro rotondi su staffe di design fatte a mano che sporgono con stile dalle pareti laterali. La console centrale tra i due sedili singoli è stata progettata anche come vetrina. È dotata di un touchpad per il funzionamento del sistema di infotainment e di un tavolino pieghevole.

Le sedute di prima classe ricordano eleganti poltrone lounge e poggiano su basi in alluminio lucido. Uno dei punti di forza dell'area di seduta 'Private Lounge' è lo schermo cinematografico a scomparsa da 65 pollici - con funzioni di split-screen - situato sotto il pavimento. Lo schermo prende vita e trasforma l'abitacolo in un mondo di esperienze coinvolgenti, mai viste prima in un'automobile.