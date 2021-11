Nissan Townstar, ecologia al lavoro il baby van per il traffico della città

Nissan raccoglie la sfida della transizione ecologica e digitale con il nuovo Townstar 100% elettrico, il van compatto pensato per la città e la mobilità sostenibile. Presentato in anteprima mondiale a Roma, Townstar ha anche una versione benzina (motore 1.3 da 130 cv e 240 Nm di coppia, standard di emissione Euro 6d-Full), ma per Nissan “nasce elettrico”, simbolo di una nuova generazione di veicoli commerciali leggeri (LCV) per città impegnate a ridurre le emissioni inquinanti e a gestire, anche nei centri storici, le consegne legate all’e-commerce, che in Italia cresce a ritmi del 65% (dato Istat per i primi 8 mesi del 2021). Nissan Townstar a batteria sostituisce il precedente e-NV200 e ne migliora le prestazioni con 285 Km di autonomia massima (in attesa di omologazione) e 42 minuti per portare la batteria da 0 all’80% con ricarica veloce DC. Townstar è anche il primo modello europeo della casa giapponese a sfoggiare il nuovo logo.



Nella versione a emissioni zero riflette gli spunti estetici dell’annunciato crossover elettrico Ariya: fari Led di serie, scudo frontale aerodinamico e le luci diurne con design V-motion. Townstar elettrico è una scommessa in un segmento di vendite in cui dominano le motorizzazioni diesel. Ma Nissan non poteva esprimere meglio la fiducia nella sua strategia proponendo solo l’alternativa a benzina. Niente gasolio, dunque; spazio invece all’esperienza di guida con 23 nuove soluzioni tecnologiche, tra cui Side Wind Assist (protezione dalle raffiche di vento laterali), Trailer Sway Assist (più stabilità negli spostamenti a pieno carico), frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, cruise control intelligente, sistema di parcheggio automatico e Around View Monitor, per riprodurre con vista dall’alto lo spazio attorno al veicolo facilitando ulteriormente le manovre di parcheggio.

Le stesse tecnologie si ritrovano nel modello a benzina. Nissan propone anche un Townstar combi per il trasporto passeggeri (sempre con doppia motorizzazione). Due le lunghezze disponibili: L1 passo corto e L2 passo lungo.

Il van nella versione L1 ha volume di carico di 3,9 m3, con paratia girevole, e può ospitare fino a due europallet e 800 kg di peso, mentre la capacità di traino è di 1.500 kg. Nella versione L2 la capacità di carico raggiunge i 4,9 m3. Le porte scorrevoli laterali sono state disegnate per facilitare le operazioni di scarico e scarico del veicolo; in alternativa il van può essere allestito con portelloni a doppio battente 60/40 con apertura di 180° o singolo portellone posteriore.

Il nuovo Townstar, così come tutta la gamma di veicoli commerciali leggeri Nissan, è coperto da garanzia paneuropea di 5 anni o 160.000 km, e garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria della versione 100% elettrica. Per la vendita Nissan creerà una rete di concessionarie specializzate nel segmento LCV chiamata Nissan Business Center: ce ne saranno 45 in tutta Italia. Townstar benzina sarà disponibile nelle prossime settimane; Townstar 100% elettrico (come il crossover Ariya) arriverà in concessionaria nell’estate del 2022. Nella gamma a emissioni zero Nissan ha già introdotto, nel 2010, la Leaf, l’auto elettrica più venduta in Italia e in Europa con un totale di circa 210.000 unità acquistate dal 2010, di cui 7.000 nel nostro Paese.