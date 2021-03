Nuovo Kangoo Van, un laboratorio di idee. Stile moderno e soluzioni innovative per il commerciale leggero di Renault

MILANO - Autentica icona dell’articolata offerta Renault di veicoli commerciali leggeri, il Kangoo Van cambia pelle in coincidenza con il rinnovamento collettivo di tutta (o quasi) la gamma che, con il 14,6% di quota, detiene la seconda posizione sullo specifico mercato europeo.

Lo stile diventato più moderno, personale e incisivo “veste” alcune innovazioni destinate e rendere più agevole il lavoro dei potenziali clienti. Emblematico in tal senso il concetto di “Open sesame (Apriti sesamo) by Renault” che, grazie all’eliminazione del montante centrale, ragala un accesso laterale al vano di carico – grazie al movimento combinato del portellone scorrevole e della portiera destra con apertura fino a 90° – la cui larghezza di 1.446 mm rende più rapide e agevoli, considerando i limiti di tempo e spazio tipici dell’ambito urbano, le operazioni di carico e scarico.

Un’altra soluzione ingegnosa è rappresentata dall’Easy inside rack studiato per ottimizzare lo sfruttamento dello spazio. Si tratta di una struttura tubolare, ripiegabile quando non serve, applicata al soffitto sulla destra del vano di carico: la portata di 30 kg le consente di accogliere oggetti lunghi fino a 2,5 metri (come scale da lavoro o tubi) lasciando il pavimento a disposizione di altro materiale. Lungo 4.486 mm, il nuovo Kangoo Van mette a disposizione del carico un volume che può arrivare a 3,9 metri cubi.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, troviamo il 4 cilindri Tce 1.3 a benzina declinato nelle potenze di 100 e 130 cv e il turbodiesel dCi 1.4 da 75, 95 e 115 cv, mentre per quanto riguarda i cambi l’alternativa è tra un manuale a 6 rapporti e un automatico doppia frizione con una marcia in più. Il più potente dei benzina e il turbodiesel da 95 cv sono disponibili anche in versione Ecoleader con velocità limitata a 110 km e sistema Eco Mode che può essere azionato dalla plancia per ridurre i consumi di un ulteriore 12%.

Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022 la nuova gamma, il cui listino non è ancora stato comunicato e che può essere equipaggiata in opzione con 12 inediti sistemi Adas che offrono funzioni di guida autonoma di livello 2, potrà contare anche sul Kangoo Van E-Tech Electric con motore da 75 kW (102 cv) che scendono a 50 selezionando la modalità di guida Eco, 245 Nm di coppia e un’autonomia – ancora in fase di omologazione Wltp – nell’ordine di 265 km.