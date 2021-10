Opel Combo-e Cargo, partono gli ordini per il van elettrico. È in grado di percorrere fino a 275 km con una sola ricarica

Sono aperti gli ordini per il nuovo Opel Combo-e Cargo in Italia, dove il veicolo commerciale (LCV) elettrico a batteria del costruttore tedesco è in vendita a partire da 26.835 euro (in Italia, IVA e messa su strada escluse). Oltre a volumi di carico e portate al vertice del segmento (rispettivamente fino a 4,4 metri cubi e fino a 800 chili), questo van compatto elettrico offre cinque comodi posti nella versione doppia cabina. A seconda del profilo di guida e delle condizioni d’uso, il nuovo Opel Combo-e Cargo è in grado di percorrere fino a 275 chilometri con una carica della batteria agli ioni di litio da 50 kWh (WLTP). I clienti possono “rifornire” la batteria fino all’80 per cento in circa 30 minuti presso le colonnine di ricarica pubbliche. La gamma completa di tecnologie e sistemi di assistenza alla guida si pone al vertice del segmento e va dal rilevamento stanchezza guidatore al riconoscimento cartelli stradali e all’allerta incidente con protezione pedoni e frenata automatica di emergenza.

Particolarmente importante per la sicurezza degli altri utenti della strada risulta il sistema Surround Rear Vision, che contribuisce a impedire incidenti con ciclisti e pedoni quando si svolta a destra. Due telecamere assicurano la visibilità posteriore e laterale. Opel Combo-e Cargo è il furgone elettrico ideale per chi sceglie la “mobilità green”, come per esempio le piccole aziende e i liberi professionisti, soprattutto nelle aree metropolitane dove eventuali limitazioni possono impedire l’accesso al centro urbano, eccetto che ai veicoli a zero emissioni. Opel Combo-e Cargo è disponibile in due lunghezze. La versione lunga 4,40 metri ha un passo di 2.785 millimetri, può trasportare oggetti lunghi fino a 3.090 mm e vanta un volume di carico fino a 3,8 m3. La versione XL da 4,75 m ha un passo di 2.975 mm e un volume di carico che raggiunge i 4,4 m3, e può trasportare oggetti lunghi fino a 3.440 mm.

Grazie ai 100 kW (136 CV) di potenza e alla coppia di 260 Nm del sistema di propulsione elettrico, Opel Combo-e Cargo è perfetto per gli ambienti urbani e anche al di fuori della città. In base al modello, può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi, mentre la velocità è di 135 km/h. Un sistema di frenata rigenerativa con due impostazioni selezionabili dall’utente aumenta l’efficienza. Il nuovo Opel Combo-e Cargo va ad unirsi a Opel Vivaro-e ed è l’ultimo arrivato nella famiglia dei veicoli commerciali elettrici Opel. Anche la prossima novità elettrica, il nuovo Opel Movano-e, arriverà quest’anno, per cui l’intera gamma veicoli commerciali del marchio sarà elettrica entro la fine del 2021. Opel offrirà una versione elettrica di ogni vettura e veicolo commerciale entro il 2024.