Peugeot e-Expert, in arrivo anche la versione Hydrogen. Pila a combustibile abbinata ad una batteria da 10,5 kWh

PARIGI - Nell'ambito della sua strategia votata ad una mobilità sostenibile, Peugeot si schiera in prima linea tra i costruttori proponendo, a partire dal 2021, una versione elettrica alimentata da una pila a combustibile a idrogeno (hydrogen fuel cell) nel segmento dei furgoni compatti. Offerto in aggiunta ai modelli termici e 100% elettrici, nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen diventa l'ultimo simbolo della strategia 'Extended power of choice' del brand, che permette a ogni cliente di scegliere la motorizzazione più adatta alle sue esigenze di mobilità.

La versione elettrica a pila a combustibile a idrogeno conferma la diffusione dell'offerta elettrificata della gamma Peugeot Expert, dopo l'introduzione a fine 2020 di nuovo e-Expert 100% elettrico, vincitore del premio International Van of The Year all'inizio del 2021 e sesto veicolo Peugeot a ottenere questo riconoscimento dal 1992. La versione Hydrogen innova grazie ad un sistema 'mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric', specifico per il gruppo Stellantis e composto da una pila a combustibile che produce l'elettricità necessaria alla propulsione del veicolo grazie all'idrogeno a bordo del sistema di serbatoi e da una batteria agli ioni di litio ad alta tensione con una capacità di 10,5 kWh che può essere ricaricata dalla rete elettrica e che alimenta anche il motore elettrico in alcune fasi della guida.

Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen si distingue per la capacità di coprire tutti i percorsi senza emissioni di CO2 durante la guida e per la possibilità di fare il pieno di idrogeno in 3 minuti offrendo un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo di omologazione WLTP (dati in corso di omologazione). Disponibile in due lunghezze (Standard e Long), con le stesse caratteristiche di volume di carico delle versioni Diesel e 100% elettriche, è in grado di raggiungere un volume di carico fino a 6,1metri cubici di volume di carico ed una capacità fino a mille chili. Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen sarà inizialmente offerto ai clienti professionisti (con vendita diretta) in Francia e Germania, e i primi veicoli saranno consegnati alla fine del 2021. Sarà prodotto in Francia, a Valenciennes, e poi trasformato nel centro specializzato Stellantis a Rüsselsheim (Germania) dedicato alla tecnologia dell'idrogeno.