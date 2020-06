E-Traveller, il minivan del Leone ora è anche a batteria. Motore da 100 kW (136 cv) ed autonomia fino a 330 km

MILANO - Con l'arrivo della versione 100% elettrica che andrà in vendita nella seconda parte dell'anno con un prezzo ancora da definire, il Peugeot Traveller rafforza la propria posizione tra i minivan più versatili del mercato. La propulsione a emissioni zero va infatti a completare una gamma che già si articola in tre differenti lunghezze (Compact di 4,61 metri, Standard 4,96, Long 5,31), nelle versioni Shuttle per clienti professionali con gli allestimenti Business da 5 a 9 posti e Vip a 6 o 7 posti (ma anche in configurazione salotto con 4 posti «vis-a-vis») e Multispace da 5 a 8 posti per i privati negli allestimenti Active e Allure. Senza contare i turbodiesel 1.5 BlueHdi da 102 e 120 cv abbinati a un cambio manuale a 6 marce o automatico Eat8.

Con il resto della famiglia, prodotta a Valenciennes nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra i gruppi Psa e Toyota, l'e-Traveller condivide la piattaforma modulare multienergia Emc2, ma se ne distingue per le connotazioni estetiche che lo rendono riconoscibile come la calandra specifica, il logo che cambia colore – dal blu al verde – a seconda dell'angolo di visione, lo sportellino delle prese di ricarica sul parafango anteriore sinistro, la scritta e-Traveller sul portellone posteriore.

Molte anche le funzioni specifiche tra cui il quadro strumenti da 3,5 pollici dedicato al centro del cruscotto (il quale a sua volta offre numerose oltre informazioni sul funzionamento a batteria), la navigazione con indicazione delle colonnine di ricarica, il selettore Drive mode con scelta fra le modalità di guida Eco, con 60 kW e 190 Nm di coppia, Normal (80 kW e 210 Nm) e Power da 100 kW e 260 Nm. Nuovo è anche l'interruttore «e-toggle» del cambio automatico che alle consuete posizioni P, R, N e D aggiunge la B che accentua l'effetto freno motore in fase di rilascio, velocizzando così il recupero dell'energia.

Per adeguarsi alla versatilità di tutta la famiglia il Traveller ci mette del suo. Per la prima volta su una Peugeot a batteria il motore da 100 kW (136 cv) che in modalità Power regala una velocità massima di 130 km orari può essere abbinato a due diverse configurazioni della batteria agli ioni di litio: 18 moduli per 50 kWh che nel ciclo di prova Wltp garantiscono fino a 230 km di autonomia, e per le versioni Standard e Long anche la batteria a 27 moduli da 75 kWh con autonomia di 330 km.

Discorso analogo per il caricabatteria: quello monofase da 7,4 kW di serie può essere sostituito in opzione con il trifase da 11 kW. Nel primo caso la ricarica completa dalla corrispondente wall box avviene in 7,5 ore con la batteria da 50 kWh e in poco più di 11 ore con quella da 75 kWh. Con il caricatore trifase i tempi scendono rispettivamente a 5 e 7,5 ore, mentre a una colonnina pubblica da 100 kW bastano 30 minuti per ricaricare all'80% la batteria da 50 kWh e ne occorrono 45 se l'e-Traveller dispone della batteria più potente. Queste e molte altre operazioni possono anche essere programmate, monitorate e gestite a distanza con lo smartphone scaricando l'app MyPeugeot.