Peugeot Expert, arriva anche la versione full electric. Tre versioni disponibili:arriva a 300 km di autonomia

ROMA - Con oltre 195mila veicoli prodotti dal lancio avvenuto nel 2016, Peugeot Expert si presenta nel segmento dei furgoni compatti con una nuova motorizzazione 100% elettrica. Recentemente aggiornato alle normative Euro6 con una gamma adatta agli impieghi specifici dei professionisti del lavoro, Expert viene ora proposto in una versione 100% elettrica e diventa così e-Expert.

Tutte le caratteristiche dell'Expert sono state mantenute anche nella nuova versione, inclusa la versione Compact, unica in questo segmento e adatta alle strade strette e ai centri delle città congestionati dal traffico. Peugeot e-Expert è in grado di soddisfare tutte le esigenze e tutte le tipologie di cliente, dall'artigiano alle aziende passando per le pubbliche amministrazioni .

Fedele al concetto del power of choice, il nuovo e-Expert conserva lo stile muscoloso, forte e distintivo delle versioni termiche, completato da numerosi tratti distintivi. All'esterno sono riconoscibili il logo del Leone cangiante, nella zona anteriore e posteriore, proposto insieme all'opzione 'Pack Look', lo sportellino per la ricarica posto sul parafango anteriore sinistro, una calandra anteriore specifica ed il monogramma "e-Expert" sul portellone posteriore.

All'interno sono presenti il quadro strumenti analogico con un display a colori da 3,5'', specifica per la motorizzazione elettrica e una grafica apposita per il touchscreen centrale con la 3D Connected Navigation, con i servizi TomTom Traffic che ora integra le colonnine di ricarica disponibili lungo il percorso e l'indicazione del percorso in base all'autonomia residua della batteria. Nel posto di guida, la consolle centrale è stata ridisegnata per accogliere il nuovo comando del cambio "e-Toggle", integrato ed ergonomico, il selettore delle 3 modalità di guida, un vano portaoggetti nella parte superiore.

Nuovo e-Expert propone 3 modalità di guida selezionabili attraverso il selettore Drive Mode (Eco, Normal e Power). Tutte le versioni di Nuovo PEUGEOT e-Expert sono dotate di freno di stazionamento elettrico, una novità su questo modello. Il quadro strumenti presenta un'evoluzione rispetto alle versioni termiche per riportare le informazioni specifiche derivanti dalla propulsione elettrica.

Basato sulla piattaforma multienergia modulare EMP2 (Efficient Modular Platform), e-Expert adotta una motorizzazione 100% elettrica con una potenza massima di 100 KW (136 CV) ed una coppia massima di 260 Nm disponibile immediatamente per una reattività istantanea, senza emettere vibrazioni, senza rumore, senza cambi di marcia, senza odore e, ovviamente, senza emissioni di CO2. La catena di trazione elettrica è simile a quella di Nuova Peugeot e-208 e del nuovo suv Peugeot e-2008.

Quello che ha subito modifiche è stato il riduttore a ingranaggi che è stato adattato per il diverso impiego. Ha una rapportatura più corta per rispettare i vincoli di carico dovuti all'uso tipico da veicolo commerciale. In modalità Power, il veicolo raggiunge una velocità massima di 130 km/h e accelera da 0 a 100 in 13,1 secondi. Nuovo e-Expert è il primo veicolo elettrico del Leone a proporre una duplice offerta in termini di autonomia. In funzione delle specifiche esigenze di impiego, la capacità disponibile delle batterie agli ioni di litio può essere di 50 kWh o di 75 kWh.

Le versioni disponibili con la batteria di 50 kWh di capacità (disponibile su carrozzeria Compact, Standard e Long), assicurano un'autonomia fino a 230 km secondo il protocollo di omologazione WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures).

Le versioni Standard e Long possono avere, in alternativa, la batteria con una capacità di 75 kWh che assicura un'autonomia fino a 330 km (WLTP).