Piaggio, arriva Porter NPE: il nuovo commerciale compatto 100% elettrico. Ha 150 kW di potenza e 250 km di autonomia

Novità ecologiche in casa Piaggio. La casa di Pontedera amplia la propria offerta nel segmento dei veicoli commerciali compatti con il nuovo Porter NPE, il city truck 100% elettrico ora disponibile nelle concessionarie della rete Piaggio Commercial. Il modello segna un passo avanti nella transizione a zero emissioni del marchio, combinando compattezza, capacità di carico e una piattaforma tecnica completamente rinnovata. Il Porter NPE nasce per rispondere alle esigenze delle aziende che operano nel trasporto merci a corto e medio raggio, anche in aree a traffico limitato. La cabina compatta da 1.640 mm e un'impronta a terra di soli 6,9 m² rendono il veicolo adatto ai contesti urbani, mentre i nuovi interni migliorano comfort e praticità nelle lunghe giornate di lavoro.

Non mancano dispositivi ADAS di ultima generazione e la conformità alle normative aggiornate su sicurezza passiva e cybersecurity. Accanto alla tradizionale versione chassis, pronta per allestimenti su misura, Piaggio introduce tre configurazioni già disponibili in rete: Pianale, Pianale Ribaltabile e Pianale Ribaltabile con sovra sponde. Gli allestimenti impiegano una struttura in acciaio altoresistenziale zincato e verniciato a polvere, con sponde in alluminio apribili su tre lati. Le portate utili variano da 880 kg (pianale fisso) a 730 kg (ribaltabile con sovra sponde), mentre la lunghezza utile dei cassoni arriva a 2.800 mm. Il cuore tecnico è la nuova Electric Drive Unit, che integra motore elettrico, inverter e trasmissione in un unico modulo leggero e compatto. Le prestazioni dichiarate parlano di 150 kW di potenza di picco, 342 Nm di coppia e una velocità massima di 90 km/h.

L'autonomia raggiunge i 250 km nel ciclo urbano grazie alla batteria LFP da 42 kWh, garantita per 8 anni o 160.000 km. La ricarica supporta sia la modalità AC sia la DC: dal 20% al 70% bastano 30 minuti. Completano la dotazione i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa GSR, tra cui frenata automatica di emergenza, mantenimento della corsia, rilevamento intelligente della velocità, monitoraggio pressione pneumatici, controllo stabilità e chiamata automatica e-Call. Il Porter NPE è disponibile nei colori Marble White, Amber Orange, Jade Green e Opal Blue. I prezzi partono da 37.300 euro.