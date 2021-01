Piaggio Porter NP6, il City Truck che trasporta più di quanto pesa

MILANO - Compatto, performante, green. Per in nuovo Porter Piaggio ha voluto il meglio. Bisogna assecondare le nuove e accresciute esigenze del trasporto urbano e per questo l’azienda di Roberto Colaninno si è messa in proprio, nello stabilimento simbolo del Gruppo, quello di Pontedera. Il nuovo Porter NP6 è assemblato tutto in Toscana ed è un vero e proprio gioiello per le dimensioni ridotte rapportate alla capacità di carico. Un dato rende bene l’idea: NP6 trasporta un carico più pesante del suo peso: nella versione più performante (quello con le ruote gemelle al posteriore) può caricare fino a 1600 chilogrammi. E poi la versatilità: ben 1400 adattamenti pronti ad invadere le strade per soddisfare ogni esigenza di carico. Insomma un vero e proprio City Truck che entra dappertutto, si muove con agilità, e carica veramente tanto.

Un mezzo proiettato nel futuro. Sentite Roberto Colaninno. “La mobilità e le abitudini di acquisto e trasporto sono in rapida mutazione, e di pari passo il Gruppo Piaggio evolve la propria gamma prodotti anticipando nuovi trend. “Oggi il Dna del Gruppo Piaggio - dice il presidente è l’amministratore delegato del Gruppo Piaggio - si evolve ulteriormente, rinnovando il Porter, storico nostro veicolo ad uso commerciale, adeguandolo alle nuove esigenze di mobilità urbana”. E per un veicolo così importante nasce un nuovo brand, Piaggio Commercial. “È - ha sottolineato Colaninno - la nostra fondamentale linea di business che si affianca a quella delle due ruote e a quella della robotica, e ci permetterà di rafforzare la nostra posizione nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e di crescere a livello internazionale”.

Trazione sempre posteriore ma due motorizzazioni diverse che possono anche essere rinforzate per quanto riguarda l’autonomia con serbatoi più grandi. Non ci sarà più un motore solo benzina, ma NP6 si potrà avere con motore da 1.498 centimetri cubici, quattro cilindri in linea, Euro 6D alimentato CombiFuel: o benzina/gpl o benzina/metano. La distribuzione è a 16 valvole con doppio albero a camme in testa comandato da catena e doppio variatore di fase su aspirazione e scarico. Un propulsore di cilindrata contenuta con costi di esercizio ridotti, ma capace di notevoli prestazioni: la potenza massima cresce infatti del 30% ed è pari a 78 kW a 6.000 giri/min, mentre la coppia massima è di 136 Nm a 4.500 giri/min (+27% rispetto alla precedente unità MultiTech).

Dicevamo dei rinforzi. Piaggio fornisce motorizzazioni CombiFuel in due differenti versioni, a seconda dell’autonomia Gpl o metano di cui si necessita: Short Range, dedicata a un uso prevalentemente urbano, e Long Range, sviluppato per svolgere attività più impegnative grazie ad una maggiore autonomia e ad una portata superiore.

Rispetto alla vecchia versione nata, come si ricorderà da un accordo con Dajatsu, Piaggio punta all’incremento della portata utile, che cresce fino a circa il 30%, e all’elevata allestibilità.

Vediamo i dati forniti da Piaggio. A livello di portata a telaio le versioni con ponte posteriore a ruote singole possono supportare fino a 1275 kg, mentre quelle con ruote gemellate arrivano a 1600 kg, riuscendo a trasportare carichi ben superiori al proprio peso e mantenendo una massa a terra non superiore ai 2800 kg.

A seconda delle configurazioni, il Piaggio Porter NP6 sarà venduto con un posizionamento competitivo e prezzi a partire da poco più di 15.000 euro nella versione benzina\Gpl.