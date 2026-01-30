PV5, un nuovo capitolo per i commerciali elettrici. Design modulare e autonomia fino a 416 km per il PBV di Kia

Kia inaugura un nuovo capitolo nel mondo dei veicoli commerciali leggeri con PV5, primo modello della famiglia Platform Beyond Vehicle (PBV) e primo veicolo del brand sviluppato fin dall'origine come eLCV nativo elettrico. Costruito tenendo conto delle esigenze di clienti business e flotte, PV5 punta a ridefinire il segmento grazie a modularità, fruibilità e connettività evoluta, posizionandosi strategicamente tra i segmenti C e D. I prezzi di listino partono da 31.850 euro per la versione Cargo, mentre per la versione Passenger l'offerta prende il via da 38.000 euro per l'allestimento con batteria da 51,5 kWh, con un prezzo che raggiunge i 43.500 euro nelle configurazioni più complete. Basato sulla piattaforma dedicata E-GMP.S, PV5 adotta un'architettura modulare «building block» che consente di realizzare diverse tipologie di carrozzeria, dalla Cargo alla Passenger, fino a versioni Chassis Cab e soluzioni di conversione altamente personalizzate.

A fronte di dimensioni esterne paragonabili a quelle di un furgone di segmento C, il modello offre volumi di carico fino a 4,4 metri cubi, valori allineati al segmento superiore. Nella versione Cargo spiccano la soglia di carico particolarmente bassa, pari a 419 millimetri, e una portata utile fino a 790 chilogrammi, mentre la Passenger si distingue per l'accesso facilitato grazie a un gradino laterale da 399 millimetri e per la flessibilità degli interni, con configurazioni fino a sette posti previste in futuro. Progettato come vero e proprio spazio di lavoro mobile, PV5 è stato sviluppato per garantire maneggevolezza ed efficienza nell'uso quotidiano, anche in ambito urbano. Il raggio di sterzata di soli 5,5 metri facilita le manovre negli spazi ristretti, mentre il telaio e le sospensioni sono stati messi a punto sulla base di casi d'uso reali per assicurare una guida equilibrata e confortevole in tutte le condizioni di carico.

La gamma powertrain prevede un motore elettrico anteriore da 120 kW e 250 Nm di coppia, abbinato a diverse opzioni di batteria, con capacità fino a 71,2 kWh. A seconda delle versioni, l'autonomia 100% elettrica raggiunge i 416 chilometri, rendendo PV5 adatto sia alle consegne urbane sia alle percorrenze regionali più lunghe. La ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti, mentre lo sportello di ricarica anteriore migliora la praticità operativa. Elemento centrale del progetto è la connettività. Con il nuovo ecosistema Kia Pleos, il sistema di gestione flotte, l'integrazione della Push Data API e il sistema operativo Android Automotive, PV5 diventa un mezzo completamente connesso, capace di dialogare in tempo reale con le infrastrutture digitali delle aziende.

Il veicolo offre funzioni di monitoraggio avanzato, manutenzione predittiva e supporto alla gestione multibrand delle flotte, trasformandosi in una piattaforma di lavoro digitale oltre che in un veicolo commerciale. Dotato di una completa suite di sistemi Adas e di una struttura progettata per garantire elevati standard di sicurezza e durabilità, PV5 beneficia inoltre di una garanzia fino a sette anni o 150.000 chilometri, con copertura specifica per la batteria.