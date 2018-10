Il Ram 1500 MY 2019 è già in Italia: Cavauto consegna primo pick-up con il V8 da 395 cv

ROMA - Il fascino americano dei truck non è un’esclusiva oltreoceano. Perché in Italia opera da diversi anni un’azienda come la Cavauto. Società specializzata nell’importazione di veicoli americani, che gode dell’ufficialità per quanto riguarda l’assistenza, il servizio di ricambi originali, oltre ovviamente la commercializzazione della gamma Dodge e RAM attraverso un accordo con gli importatori ufficiali europei.

Negli Stati Uniti le possibilità di configurazione sono maggiori, anche per via di una maggiore disponibilità di motorizzazioni, essendo previsto pure un propulsore V6. Il modello importato in Italia è spinto dal collaudato motore V8 5,7 litri HEMI, capace di 395 cv per 556 Nm di coppia. È dotato del sistema di disattivazione dei cilindri che, in particolari condizioni di utilizzo consente di utilizzare solo 4 degli 8 disponibili. Il sistema eTorque mild-hybrid sostituisce l'alternatore tradizionale funzionando con un pacco batterie da 48 volt.

La forbice di prezzo varia fra 64.477 e 83.082 Euro (listino chiavi in mano, con messa in strada e iva incluse). Da sottolineare che il Ram 1500 MY19 ha la garanzia europea con soccorso stradale di 3 anni o 100.000 Km. Inoltre il Gruppo Cavauto offre un sistema di monitoraggio costante che segue il cliente ovunque in Europa e permette ai tecnici un intervento e un’assistenza remota immediati e tempestivi, in caso di incidenti o guasti.

Il motore 5,7 litri del Ram è già predisposto per l’uso della benzina ecologica E85 (bioetanolo). Inoltre il Gruppo Cavauto offre al cliente anche la possibilità di avere il Ram 1500 MY19 con impianto GPL Prins. L’impianto con serbatoio da 122 litri, consente di risparmiare più del 50% sul costo del carburante e di abbassare notevolmente i livelli di CO2 emessi dalla vettura.

Il Gruppo Cavauto ha già consegnato il primo esemplare di RAM 1500 MY19, nella versione Laramie Sport con Black Package al primo cliente, mentre il secondo pickup, un Big Horn sempre allestito con Black Package, è in attesa di essere ritirato dal proprietario nei prossimi giorni.