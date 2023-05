Renault, in cantiere con il motore elettrico: ecco il nuovo Wide E-Tech da 26 tonnellate

La mobilità elettrica secondo Renault sbarca in cantiere e in cava con il D Wide E-Tech, camion da 26 tonnellate progettato e realizzato dalla casa della losanga per trasportare materiali edili senza alcuna emissione di gas di scarico.

Il nuovo modello di veicolo da lavoro della casa francese è stato presentato in anteprima all’ultima fiera Samoter di Verona, salone internazionale delle macchine per costruzioni, durante la quale è stato esposto nella versione con cassone ribaltabile e gru. Il D Wide E-Tech di Renault si candida a essere protagonista dei lavori nelle cave di inerti coniugando potenza e sostenibilità, grazie al powertrain costituito da 4 pacchi batterie da 66 kWh che erogano una potenza di 260 kW, ricaricabili in corrente continua da 22 a 150 kW. Sul fronte dell’operatività, il D Wide E-Tech con gru e cassone consente di spegnere il motore durante le operazioni di cantiere, annullando le emissioni di CO2 e riducendo sensibilmente i rumori, e candidandosi quindi a essere il mezzo ideale per attività edilizie in ambito urbano e suburbano.

del veicolo è infine il confort per chi è al volante: il nuovo camion elettrico Renault è infatti caratterizzato dalla bassa rumorosità e da una serie di telecamere per garantire la visibilità massima sia durante la guida, sia durante le manovre in cantiere.