Renault, jv con Plug Power per veicoli commerciali a idrogeno. De Meo: «L'obiettivo è diventare leader europei nel settore»

PARIGI - Il Gruppo Renault e Plug Power, azienda che si occupa dei sistemi di celle a combustibile e dei servizi connessi all'idrogeno, annunciano la firma di un protocollo di intesa per la creazione di una joint-venture al 50%, con sede in Francia, entro la fine del primo semestre 2021.

Questa partnership consentirà al Gruppo Renault e a Plug Power di posizionarsi in Europa nei prossimi anni come attori di spicco sia nelle attività di R&S, trasformazione, produzione e commercializzazione di veicoli a idrogeno che nell'offerta di servizi associati a tali attività. La joint-venture accompagnerà la crescita del mercato dei veicoli commerciali, dei taxi e dei mezzi di trasporto commerciale dei passeggeri alimentati da celle a combustibile.

Questa joint-venture farà leva sull'esperienza pionieristica del Gruppo Renault nel settore delle nuove energie e sul suo posizionamento sul mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici, ma anche sull'esperienza ventennale di Plug Power nelle tecnologie delle celle a combustibile e nelle soluzioni basate sull'idrogeno. Plug Power, che si occupa di soluzioni al servizio dell'ecosistema dell'idrogeno, ha sviluppato oltre 40.000 sistemi di celle a combustibile, progettato e realizzato 110 stazioni di ricarica in grado di distribuire più di 40 tonnellate di idrogeno al giorno.

I tre pilastri dell'accordo, riguardano la creazione di un centro di eccellenza per lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile e dei veicoli commerciali leggeri a idrogeno, basandosi sulle piattaforme esistenti e future del Gruppo Renault; la nascita di un centro verticalmente integrato per la produzione di celle a combustibile destinate ai veicoli commerciali leggeri e la costituzione di un'azienda la cui offerta possa coprire tutte le esigenze dell'ecosistema della mobilità a idrogeno. La joint-venture darà inizio alla commercializzazione dei veicoli commerciali leggeri alimentati da celle a combustibile con lo sviluppo di flotte pilota in Europa nel corso del 2021.

''Questo progetto di joint-venture rientra nella nostra strategia che punta ad offrire una soluzione basata sull'idrogeno pronta ad essere commercializzata sul mercato dei veicoli commerciali leggeri- ha precisato il ceo di Renault, Luca de Meo - Con Plug Power, è nostra intenzione elaborare un'offerta unica su tutta la catena del valore delle celle a combustibile e proporre soluzioni chiavi in mano ai clienti, soprattutto veicoli, stazioni di ricarica e delivery di idrogeno decarbonizzato. Con questo progetto, ci poniamo l'obiettivo ambizioso di fare della Francia la testa di ponte dello sviluppo industriale, tecnico e commerciale di questa tecnologia chiave e di consolidare la nostra leadership in Europa; il nostro obiettivo è diventare leader europeo dei veicoli commerciali leggeri alimentati da celle a combustibile''.