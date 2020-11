Renault, Trafic Passenger e SpaceClass alza l'asticella. Nuovo design, interni business class e tre motori diesel

ROMA - Un'esperienza di viaggio ancora più piacevole a bordo di Renault Trafic. Il veicolo commerciale, nelle versioni Passenger e SpaceClass, svela un design dinamico con un frontale più espressivo, un'inedita tinta Rosso Carminio e un abitacolo ancora più ottimizzato. In commercio a partire da marzo 2021, la nuova gamma Trafic, nella versione Passenger, si rivolge ai professionisti per il trasporto persone (NCC, taxi e aziende alberghiere) e alle famiglie numerose. Risponde alle loro esigenze di abitabilità e modularità, senza scendere a compromessi su comfort e numero di posti.

Nuovo Renault SpaceClass, invece, consente di rispondere alle aspettative dei conducenti e dei passeggeri più esigenti alla ricerca di versatilità, spazio e comfort esclusivi. Gli specialisti del trasporto Vip e del settore turistico potranno contare sul pack Signature e sul suo spazio 'business class'. Anche i clienti in cerca di svago non saranno da meno grazie al pack Escapade.

I nuovi Trafic Passenger e SpaceClass si contraddistinguono per l'inedito cofano orizzontale e la griglia della calandra verticale che conferiscono al veicolo maggiore robustezza. Inoltre, il design ci guadagna in raffinatezza ed espressività grazie ai nuovi paraurti e proiettori Full Led, a cui si aggiunge anche una linea cromata, che riprendono la firma luminosa C-Shape caratteristica dell'identità Renault. Trafic Passenger e SpaceClass sono dotati di retrovisori elettrici pieghevoli, nuovi cerchi da 17'' - diamantati su SpaceClass - e copriruota più eleganti.

Sono disponibili in sette tinte, tra cui anche l'inedito Rosso Carminio che conferisce al design un look raffinato, ma che non passa inosservato. I nuovi Trafic Passenger e SpaceClass si adattano per soddisfare tutti i desideri dei loro clienti.

La nuovissima plancia, sottolineata dalla fascia orizzontale che si integra fino ai pannelli interni delle porte, dà un'impressione di maggior spazio a bordo. L'abitacolo comprende nuovi vani portaoggetti. Il nuovo pomello della leva del cambio e i bordi dei comandi del climatizzatore si arricchiscono di cromature. Nuovi colori e finiture incrementano le opzioni di personalizzazione proposte ai clienti. Nuovo SpaceClass si distingue per la plancia esclusiva color Grigio Meteora per un tocco di maggiore eleganza.

Arriva a bordo il sistema multimediale Renault Easy Link con navigatore. Compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, presenta un display da 8'' e comprende, in opzione un caricabatterie a induzione per smartphone per essere sempre connessi.

Con un abitacolo che vanta un volume di stoccaggio pari a 86 litri, i nuovi Trafic Passenger e SpaceClass offrono un accesso più facile ai vani portaoggetti e si spingono oltre con il nuovo cassetto Easy Life, che mette a portata di mano più di 6 litri di spazio.

A livello di motorizzazioni la proposta prevede tre Diesel: il nuovo motore dCi 150 (con cambio manuale ed automatica EDC) che incrementa la potenza di 5CV, il nuovo dCi 110 (con cambio manuale) e sempre il motore dCi 170 (con trasmissione automatica EDC). I nuovi Trafic Passenger e SpaceClass offrono così una vasta gamma adatta ai molteplici utilizzi dei clienti. La trasmissione automatica a doppia frizione EDC a 6 rapporti, proposta con due motorizzazioni da 150 CV e 170 CV, migliora il comfort e la reattività con una risposta pronta e rapida nel cambio marce. Dotata di tecnologia Stop & Start, la gamma rispetta gli standard della normativa Euro 6d-Full.