Renault, prima mondiale per il Trafic Van E-Tech Electric al Solutrans di Lione

Completamente nuovo (eccetto che nel nome che aveva fatto la sua comparsa nel 1980) Renault Trafic Van E-Tech Electric debutta all'edizione 2025 di Solutrans Lione, rivoluzionando il segmento dei van elettrici di medie dimensioni senza scendere a compromessi. Questa quarta generazione di Trafic Van da il via ad una nuova famiglia di veicoli commerciali 100% elettrici che saranno sulle strade a partire dalla fine del 2026. Dopo la versione furgonata del debutto, Trafic E-Tech arriverà anche nelle versioni telaio e pianale cabinato, cassone fisso, ribaltabile e cargo box. Comune a questi allestimenti - progettati e realizzati direttamente da Renault - è l'inedita piattaforma 100% elettrica denominata 'skateboard', che ottimizza il volume di carico rispetto all'ingombro a terra, con sbalzo anteriore ridotto al minimo e motore collocato a livello del telaio nella zona posteriore.

Renault Trafic Van E-Tech Electric è il primo veicolo della Losanga progettato con il software di Ampere (SDV - Software Designed Vehicle) e porta al debutto anche la tecnologia 800 Volt che consente una ricarica rapida per ripristinare l'autonomia (ciclo Wltp) fino a 450 km in breve tempo. Alle colonnine rapide in corrente continua, la carica della batteria passa dal 15 all'80% in circa 20 minuti, recuperando 260 km di autonomia. Nella versione L1, Trafic van E-Tech offre, nella versione L1, un volume di carico pari a 5,1 metri cubi per una lunghezza di 4,87 metri e una larghezza di 1,92(la stessa per tutte le versioni della gamma). La variante L2 è invece lungai 5,27 metri (grazie al passo maggiorato di 40 cm) ed offre 5,8 metri cubi di volume utile. Renault sottolinea che tali capacità sono state ottenute pur riducendo l'altezza fuori tutto a 1,90 metri, valore che garantisce l'accesso a tutti i parcheggi sotterranei. Trafic van E-Tech ha, inoltre, ampie accessi al vano di carico che gli consentono di caricare gli europallet tramite le porte laterali o quelle posteriori.

Le tante innovazioni tecnologiche che contraddistinguono questa generazione di Trafic sono enfatizzare dal suo design, completamente rivoluzionato rispetto al passato. Il nuova van elettrico della Losanga è moderno per le proporzioni sviluppate su uno sbalzo anteriore molto ridotto, il passo generoso e il profilo aerodinamico da monovolume. La fascia superiore del frontale - che Renault definisce 'tecnologica' - conferisce al prodotto una forte personalità, ma anche l'identità è evidenziata dal carattere della losanga retroilluminata e dalle guide luminose che la collegano alle luci diurne Led. Sotto questa fascia spuntano i fari dal look minimale e discreto. Il design futuristico di Trafic è sottolineato anche dal parabrezza che si unisce ai finestrini laterali in modo uniforme generando un effetto visiera unico. Al posteriore, le appendici aerodinamiche rafforzano la parte alta del mezzo mentre la caratteristica firma luminosa posteriore (novità assoluta per Renault) è scolpita in 3D per formare una doppia linea verticale su entrambi i lati delle porte.

Moderno e rivoluzionario anche l'abitacolo che si contraddistingue per la robusta forma 'tubolare' e per la plancia con due due display: un quadro strumenti da 10 pollici e uno schermo centrale da 12 pollici rivolto verso il conducente. Di fondamentale importanza per l'esperienza di guida e di utilizzo da parte degli operatori professionali l'evoluzione dei contenuti dell'abitacolo, come i numerosi vani portaoggetti distribuiti in tutto l'abitacolo. Spicca dietro la plancia, tra l'elemento tubolare e la base del parabrezza, un'ampia zona per riporrei oggetti come blocchi, documenti di carico e consegna ed anche la giacca. Per la massima flessibilità di impiego Trafic van E-Tech è disponibile con due diverse batterie, la versionr Urban Range LFP (litio-ferro-fosfato) offre 350 km di autonomia mentre la Comfort Range NMC (nichel-manganese-cobalto) arriva a 450 km: Il nuovo motore elettrico - progettato in Europa - eroga 150 kW e una coppia di 345 Nm, valori che sono abbinati alla robustezza della piattaforma per conferire una capacità di traino di 2 tonnellate e un carico utile di 1,25 tonnellate (in corso di omologazione). Prodotto in Francia presso lo stabilimento di Sandouville debutterà commercialmente alla fine del 2026.