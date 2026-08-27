Renault, il Trafic E-Tech Electric debutterà all'IAA Transportation 2026 di Hannover

Renault si prepara a portare al centro della scena il nuovo Trafic Van E-Tech Electric in occasione dell'IAA Transportation 2026, in programma alla fiera di Hannover dal 15 al 20 settembre. Il costruttore francese sfrutterà la giornata dedicata alla stampa, il 14 settembre, per illustrare la propria strategia nel settore dei veicoli commerciali e svelare ulteriori dettagli sul nuovo van elettrico, poche settimane prima dell'avvio delle vendite. La presentazione è fissata alle 9.20 e vedrà alternarsi sul palco Jan Ptacek, responsabile Renault per i veicoli commerciali, Frédéric Clermont, a capo delle attività di prodotto del comparto, e Zakaria Zeghari, responsabile vendite e marketing.

Protagonista sarà il nuovo Trafic E-Tech Electric, uno dei tasselli fondamentali dell'offensiva Renault nel campo della mobilità professionale a zero emissioni e sarà accompagnato da una serie di proposte dedicate ai servizi e alle possibilità di personalizzazione dei veicoli. Durante il salone, Renault Pro+ occuperà il padiglione 13 con un'area espositiva di circa 1.200 metri quadrati, all'interno della quale saranno esposti dodici veicoli commerciali. La selezione comprenderà anche l'intera gamma del marchio, affiancata da alcune versioni appositamente allestite per mostrare le diverse possibilità di utilizzo in ambito professionale.