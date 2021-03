Renault Trafic, sul minivan viaggia anche il lusso. Stile moderno, comfort elevato e tanta tecnologia in più

MILANO - Uno stile moderno e più espressivo, un abitacolo ridisegnato nel segno dell’accoglienza, della qualità e, nelle configurazioni più eleganti, anche dell’esclusività. Così cambia il Trafic, prodotto di punta dell’offerta Renault per la clientela professionale, ma che in questo caso strizza l’occhio anche ai privati, soprattutto se “muniti” di famiglia numerosa o amanti della compagnia.

Per ora, infatti, il rinnovamento riguarda solo la versione finestrata detinata al traporto persone (consegne in Italia da giugno con un listino ancora da definire), mentre chi fosse interessato alla carrozzeria furgonata e al trasporto merci dovrà pazientare sino alla fine del 2021.

Esteticamente il nuovo Trafic esibisce un frontale allineato al linguaggio stilistico del brand, come evidenzia firma luminosa a forma di C che incornicia i proiettori full Led richiamando esplicitamente il look delle vetture Renault. È disponibile nelle lunghezze di 5.080 e 5.480 mm, alle quali corrisponde un diverso volume a disposizione dei bagagli quando tutti i 9 posti sono occupati.

A proposito dei posti, il loro numero varia a seconda della configurazione prescelta nell’ambito delle due versioni previste, la Passenger pensata per il trasporto collettivo e la più esclusiva e raffinata SpaceClass. In quest’ultimo caso, per esempio, il pack Signature trasforma l’abitacolo in uno spazio business class a 5 posti che grazie ai singoli sedili girevoli e scorrevoli consente ai Vip di accomodarsi attorno a un tavolo amovibile, utilizzabile solo a veicolo fermo per ovvie ragioni di sicurezza.

Chi invece intende utilizzare il “pullmino” anche nel tempo libero può optare per il pack Escapade che grazie a una panchetta convertibile consente di installare rapidamente nel generoso abitacolo un letto lungo 1,90 m, completo di comodino laterale con luce supplementare dedicata. Soluzione anche in questo caso praticabile solo a veicolo fermo.

Quale che sia la versione prescelta, i viaggiatori posso contare su numerosi vani portaoggetti disseminati all’interno del Trafic (in occasione del rinnovamento se ne sono aggiunti due, uno davanti al guidatore e uno centrale) che offrono un volume totale di 17,7 litri nel caso del Passenger e di 13,2 per il presumibilmente meno “affollato” SpaceClass.

Alla ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida (cruise control adattativo, frenata d’emergenza attiva, mantenimento corsia, sensore angolo cieco e monitoraggio dell’attenzione del conducente) si accompagna un altrettanto corposo elenco di risorse di connettività concentrate nel sistema multimediale Renault Easy Link la cui gestione è affidata al display da 8 pollici sul quale si possono “trasfere” le icone degli smartphone grazie alla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. A proposito di smartphone, quelli a standard Qi possono essere ricaricati in modalità wireless.

Per quanto riguarda il powertrain, sono previste tre motorizzazioni turbodiesel Blue dCi: quella da 110 cv abbinata la cambio manuale a 6 rapporti, quella da 150 cv (5 in più del modelli precedente) che prevede l’alternativa, sempre a 6 marce, fra trasmissione manuale o Edc automatica a doppia frizione che è l’unica disponibile con l’unità più potente da 170 cv.