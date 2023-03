Scania e LoJack insieme per proteggere mezzi pesanti. Collaborazione per prevenire furti e recuperare mezzi rubati

MILANO - Scania e LoJack, insieme per proteggere i mezzi pesanti dal furto. La collaborazione instaurata fra le due aziende segna un nuovo passo nella protezione dei veicoli del Grifone in Italia. Attraverso un servizio di tracciamento in radiofrequenza e di recupero dei veicoli soggetti a furto, sarà infatti ora possibile ridurre del 10% il costo dell’assicurazione Full Kasko Scania. Il sistema sviluppato da LoJack va ora infatti ad arricchire il portafoglio di servizi di Scania legato alla sicurezza dei veicoli perché, in abbinamento all’offerta assicurativa proposta da Scania Finance Italy, la soluzione permette di ridurre del 10% il costo dell’assicurazione Full Kasko Scania, offrendo quindi una protezione del veicolo contro ogni tipo di imprevisto. Nello specifico, il servizio di recupero di veicoli rubati LoJack può essere attivato dai concessionari e dalle officine autorizzate Scania sia al momento dell’acquisto del mezzo nuovo sia in occasione delle attività di manutenzione e riparazione.

L’installazione non è invasiva e non richiede quindi modifiche alla cabina, né prevede il collegamento del dispositivo all’impianto elettrico. Inoltre, la soluzione proposta da LoJack garantisce tassi di recupero favorevoli mercato grazie ad alcuni elementi distintivi. In primo luogo i dispositivi installati a bordo dei veicoli sono dotati di tecnologia in radiofrequenza, non schermabile, in grado di rilevare i veicoli in luoghi, come container, sotterranei e garage, dove altri sistemi sono meno efficaci. Una centrale operativa, poi, è attiva 24h e segue passo dopo passo le attività di ricerca e recupero, con un team specializzato che quotidianamente supporta sul campo le Forze di Polizia nelle attività di localizzazione, recupero e restituzione del veicolo al proprietario. In Italia vengono sottratti in media 6 mezzi pesanti al giorno. Di questi, meno del 30% viene recuperato per essere restituito al legittimo proprietario. Infatti, secondo un’analisi relativa alle diverse categorie di veicoli, un autocarro ha meno probabilità di essere ritrovato. «Siamo entusiasti di questa partnership - ha spiegato Fredrik Swartling, direttore Service Sales & Operation Scania - sperché abbiamo ulteriormente rafforzato uno dei nostri più grandi obiettivi, ovvero garantire ogni giorno il più efficiente servizio ai nostri clienti attraverso strumenti innovativi e completamente integrati con l’intera organizzazione Scania».

Fredrik Swartling, Direttore Service Sales & Operations. «La collaborazione con Scania rappresenta un salto in avanti nella nostra offerta su questo specifico canale. Attraverso questo accordo garantiamo una maggiore tutela alle aziende proprietarie del mezzo che si vedono sottratto il carico e con esso il bene strumentale. Questi episodi provocano ricadute drammatiche nei casi in cui sono coinvolte piccole e piccolissime imprese che vedono compromessa la propria capacità di stare sul mercato», ha dichiarato Nicola Mannari, Senior Sales Director di LoJack Italia.