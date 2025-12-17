Stellantis, Eric Laforge nuovo responsabile della divisione Pro One. Prende il posto di Anne Abboud

Eric Laforge è stato nominato Responsabile della business unit globale Stellantis Pro One, succedendo ad Anne Abboud, che lascerà l'azienda entro la fine di gennaio 2026 dopo 39 anni nel settore automotive e 10 anni in Stellantis. Nel nuovo ruolo, Eric Laforge sarà chiamato a guidare il consolidamento e lo sviluppo di Stellantis Pro One, la business unit dedicata ai veicoli commerciali che riunisce sei marchi iconici: Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. Dopo la laurea conseguita presso l'École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) di Parigi, Laforge ha costruito una carriera di oltre 30 anni nel settore automobilistico, ricoprendo diversi ruoli, dapprima nell'area commerciale in Francia e Italia poi ricoprendo diverse posizioni chiave, come quella di CEO di Fiat Chrysler Automobiles prima in Svizzera e poi in Germania.

Dal 2015 al 2018 è stato Responsabile di diversi mercati nell'ambito di Mopar Parts & Services. Nel 2019 è stato nominato direttore dei reparti Autovetture e Veicoli commerciali leggeri per la regione Central Europe di FCA, assumendo poi il ruolo di Responsabile di Fiat Professional. Nel 2021 è stato nominato Responsabile della business unit dedicata ai veicoli commerciali di Stellantis in Europa. Dal 2023 all'inizio del 2025 è stato Responsabile dei marchi Jeep, Ram e Dodge nel perimetro dell'Europa allargata, infine, dal 1° aprile 2025, è stato Vicepresidente per i servizi commerciali del Gruppo Renault.