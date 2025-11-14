Stellantis Pro One, con Hvo Aurora mobilità più green in Europa. Ridurrà emissioni CO2 veicoli commerciali

Un'iniziativa green per diminuire le emissioni dei veicoli commeeciali sulle strade europee. In sintesi è quello che vuole fare Stellantis lanciando Hvo Aurora. Progetto innovativo nato per aiutare le aziende a ridurre le emissioni di CO2 grazie all'impiego di carburanti ecologici per le loro flotte di veicoli commerciali leggeri. L'iniziativa è promossa da Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, ed è stata sviluppata nell'ambito di Star*Up, il programma interno dell'azienda che consente ai dipendenti di trasformare le loro idee innovative in progetti reali. Hvo Aurora punta a monitorare, verificare e documentare l'utilizzo effettivo di olio vegetale idrogenato (Hvo), un carburante rinnovabile ottenuto da materiali di scarto, quali l'olio di cottura esausto e grassi animali, che può contribuire a ridurre le emissioni di CO2.

Il progetto presenta un sistema di tracciamento e certificazione di facile utilizzo che registra il tipo di carburante, la distanza percorsa e i consumi. Queste informazioni vengono caricate in modo sicuro sul cloud offrendo una prova chiara e in tempo reale dell'effettivo utilizzo di carburante a basso tenore di carbonio e dei benefici che ne derivano per l'ambiente. «Hvo Aurora dimostra come sia possibile ridurre da subito le emissioni well-to-wheel adottando soluzioni compatibili con i veicoli già in uso presso i nostri clienti» spiega Luca Marengo, responsabile Prodotto e Innovazione di Stellantis Pro One. «Stellantis Pro One è impegnata a fornire soluzioni pratiche e scalabili che aiutino i clienti commerciali a ridurre le emissioni dell'intero ciclo fin da ora. Questo progetto rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un futuro più pulito per la mobilità in Europa».