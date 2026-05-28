Il concept “Box on Wheels” è atteso all'IAA Transportation di Hannover

Stellantis Pro One, 11 nuovi modelli entro il 2030. Il concept “Box on Wheels” è atteso all'IAA Transportation di Hannover

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Stellantis Pro One ha presentato in occasione dell'Investor Day di Auburn Hills, tenutosi il del 21 maggio ad Auburn Hills, la strategia globale per il settore dei veicoli commerciali, puntando a rafforzare la leadership mondiale entro il 2030 attraverso nuovi prodotti, elettrificazione e servizi integrati. «Quanto presentato all'Investor Day dimostra la solidità del nostro percorso: grazie all'impegno del team globale Pro One, stiamo trasformando il modo in cui serviamo i nostri clienti, combinando eccellenza prodotto, tecnologie avanzate ed ecosistemi integrati - ha detto Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe & European Brands e Global Head di Stellantis Pro One - Questo approccio ci consentirà di sostenere una crescita duratura, incrementando i volumi del 30% e mirando a un'operatività del 100% dei veicoli."

La divisione, che nel 2025 ha venduto circa 1,65 milioni di unità, lancerà undici nuovi modelli entro il 2030, introducendo piattaforme multi-energy per van elettrici, ibridi e termici, oltre a un importante rinnovamento della gamma pick-up a livello globale. Il rinnovamento dei modelli core sarà accompagnato inoltre dall'ingresso in segmenti oggi non presidiati. Accanto all'offensiva prodotto, Stellantis Pro One accelera la trasformazione da costruttore di veicoli a provider di ecosistemi integrati per i clienti professionali. Centrale sarà Pro One Next, piattaforma basata su connettività, dati e gestione intelligente delle flotte, sviluppata per ridurre i tempi di fermo e migliorare l'efficienza operativa. Tra le novità attese anche il concept autonomo «Box on Wheels», che verrà svelato all'IAA Transportation di Hannover il prossimo sttembre, dedicato alla logistica dell'ultimo miglio e progettato come soluzione a zero emissioni per ridurre i costi operativi. 

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venerdì 29 maggio 2026 - Ultimo aggiornamento: 10:04 | © RIPRODUZIONE RISERVATA