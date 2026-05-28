Stellantis Pro One, 11 nuovi modelli entro il 2030. Il concept “Box on Wheels” è atteso all'IAA Transportation di Hannover

Stellantis Pro One ha presentato in occasione dell'Investor Day di Auburn Hills, tenutosi il del 21 maggio ad Auburn Hills, la strategia globale per il settore dei veicoli commerciali, puntando a rafforzare la leadership mondiale entro il 2030 attraverso nuovi prodotti, elettrificazione e servizi integrati. «Quanto presentato all'Investor Day dimostra la solidità del nostro percorso: grazie all'impegno del team globale Pro One, stiamo trasformando il modo in cui serviamo i nostri clienti, combinando eccellenza prodotto, tecnologie avanzate ed ecosistemi integrati - ha detto Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe & European Brands e Global Head di Stellantis Pro One - Questo approccio ci consentirà di sostenere una crescita duratura, incrementando i volumi del 30% e mirando a un'operatività del 100% dei veicoli."

La divisione, che nel 2025 ha venduto circa 1,65 milioni di unità, lancerà undici nuovi modelli entro il 2030, introducendo piattaforme multi-energy per van elettrici, ibridi e termici, oltre a un importante rinnovamento della gamma pick-up a livello globale. Il rinnovamento dei modelli core sarà accompagnato inoltre dall'ingresso in segmenti oggi non presidiati. Accanto all'offensiva prodotto, Stellantis Pro One accelera la trasformazione da costruttore di veicoli a provider di ecosistemi integrati per i clienti professionali. Centrale sarà Pro One Next, piattaforma basata su connettività, dati e gestione intelligente delle flotte, sviluppata per ridurre i tempi di fermo e migliorare l'efficienza operativa. Tra le novità attese anche il concept autonomo «Box on Wheels», che verrà svelato all'IAA Transportation di Hannover il prossimo sttembre, dedicato alla logistica dell'ultimo miglio e progettato come soluzione a zero emissioni per ridurre i costi operativi.