Stellantis Pro One aperti ordini di Smart Compact Van: 4 modelli elettrici e termici per Citroën, Fiat, Opel e Peugeot

Stellantis Pro One ha aperto in Italia gli ordini del nuovo Smart Compact Van (SCV), veicolo commerciale compatto proposto con quattro diverse interpretazioni, ovvero Citroën Berlingo Van First, Fiat Professional Doblò EasyPro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active. Il modello è stato sviluppato con particolare attenzione all'utilizzo professionale e alla configurazione della cabina. Una delle principali novità è rappresentata dal sistema Flexiseat, un sedile passeggero modulare e ripiegabile che consente di aumentare il volume di carico fino a 0,5 metri cubi. Il sistema può essere abbinato al Modutable, un accessorio che permette di trasformare la zona passeggero in un piano di lavoro o in un tavolino. Il dispositivo può inoltre essere installato in qualsiasi momento durante la vita del veicolo.

La gamma comprende una versione 100% elettrica con autonomia dichiarata fino a 270 km, oltre a tre motorizzazioni termiche, due diesel e una benzina, tutte con cambio manuale. Dal prossimo anno è prevista anche una variante mild-hybrid. Lo Smart Compact Van viene introdotto con un prezzo di ingresso inferiore rispetto al resto della gamma, sia per le versioni termiche sia per quelle elettriche, con l'obiettivo di rivolgersi in particolare a flotte, piccole e medie imprese e nuove attività professionali.

Sul piano estetico il nuovo modello mantiene i principali elementi della famiglia dei Compact Van, introducendo un paraurti anteriore specifico. Anche l'abitacolo è stato riprogettato con interventi rivolti a ergonomia, modularità e sfruttamento degli spazi. Le quattro versioni conservano inoltre elementi distintivi legati ai rispettivi marchi. Berlingo Van punta su semplicità e comfort, Doblò EasyPro sulla funzionalità, Combo Start su robustezza e affidabilità e Partner Active sull'impostazione professionale.