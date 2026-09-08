Stellantis Pro One cambia logo e punta su un ecosistema globale. Focus su servizi connessi

Stellantis Pro One ha presentato il nuovo logo, un'identità visiva che accompagna la trasformazione del brand in vista degli obiettivi fissati dalla strategia FaSTLAne 2030. L'attività dedicata ai veicoli commerciali punta infatti a diventare un ecosistema completo, capace di affiancare ai mezzi una gamma sempre più ampia di servizi, tecnologie connesse e soluzioni personalizzate per aziende e professionisti. La nuova veste grafica sarà utilizzata anche per iniziative come CustomFit e Next, creando un'immagine comune per le diverse attività di Pro One.

Il marchio, che riunisce le proposte commerciali di Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall, conta su circa 20.000 punti di contatto nel mondo e punta a rafforzare la propria presenza nel mercato globale dei veicoli commerciali. Tra gli obiettivi rientrano il raddoppio del fatturato e una quota del 40% di veicoli elettrici, insieme all'introduzione di aggiornamenti software da remoto, servizi connessi e nuove tecnologie per la guida autonoma. Il nuovo logo sarà introdotto progressivamente nelle comunicazioni e nei canali digitali e avrà uno spazio dedicato anche all'IAA Transportation di Hannover, in programma dal 14 settembre 2026.