​Stellantis Pro One mostra al Solutrans l'impegno nel trasporto green. A Lione modelli Bev predisposti per ogni allestimento

Tutta centrata sulla elettrificazione dei trasporti e della mobiità la presenza di Stellantis Pro One alla manifestazione Solutrans 2025 di Lione a conferma del suo ruolo di protagonista nella evoluzione e della trasformazione del settore dei veicoli commerciali leggeri e in particolare delle innovazioni tecnologiche e delle soluzioni funzionali messe a disposizione dell'utenza. «Solutrans rappresenta un'opportunità strategica per riaffermare la forza di Stellantis Pro One - ha commentato Anne Abboud, senior vice president di Stellantis Pro One - attraverso un'offerta unica e completa, basata sulla qualità e sull'ascolto del cliente». «Con CustomFit proponiamo soluzioni industriali su misura di altissima qualità, che uniscono prestazioni, sicurezza e supporto alla transizione energetica. La nostra ambizione resta invariata: fornire veicoli innovativi, performanti e sostenibili per rispondere alle esigenze in continua evoluzione di tutti i professionisti».

Nello stand Stellantis Pro One e nel piazzale del centro fieristico Eurexpo diversi veicoli dei brand Stellantis testimoniano l'ampiezza e la flessibilità dell'offerta (con garanzia fino a 8 anni) come il nuovo Citroën ë-Berlingo Van Dangel CustomFit - un modello 100% elettrico, con trazione rinforzata 4x4 e autonomia fino a 298 km. O ancora come Peugeot E-Expert CustomFit Enedis equipaggiato in anteprima con funzione V2G che dimostra la capacità di CustomFit nel rispondere alle esigenze delle flotte professionali. Prima assoluta anche per la serie speciale Opel Vivaro Sportive doppia cabina che riprende i contenuti del furgone Vivaro Electric Sportive (presentato nello scorso aprile) ma in questo caso dotato di motore termico e doppia cabina per soddisfare le richieste di specifiche categorie di artigiani.

Fiat è presente allo stand con e-Ducato Furgone CustomFit Sortimo dotato di un allestimento su misura con pianale e pannelli specifici, e capace di un'autonomia fino a 424 km, mentre Ducato Grand Volume e il Fiat Ducato Cassone 100% elettrico sono esposti sul piazzale di Eurexpo. Stellantis CustomFit, va ricordato, è la proposta di personalizzazione dei veicoli direttamente in fabbrica. E' così possibile trasformare le diverse tipologie di mezzi da trasporto e da lavoro in fabbrica, garantendo i più alti standard di qualità, la massima sicurezza e rispetto dei tempi di consegna.

Anteprima mondiale di Stellantis a Solutrans per il sistema SRS (Sortimo Rail System) studiato per consentire l'installazione di scaffalature in pochi minuti, ovunque, senza competenze tecniche né strumenti specifici. I clienti possono scegliere tra moduli standard acquistabili direttamente da Stellantis o soluzioni 100% personalizzate distribuite da Sortimo, a garanzia della massima adattabilità per flotte e utilizzi particolari. Questa innovazione segna una svolta nell'equipaggiamento dei veicoli commerciali e viene lanciata in anteprima mondiale in Francia e Germania.