T03 Van, Leapmotor apre ordini della versione commerciale. Autonomia di 260 km, focus su efficienza, sostenibilità e accessibilità

Leapmotor comunica l'apertura degli ordini di T03 Van, il veicolo commerciale leggero 100% elettrico progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti che operano principalmente in ambito urbano. Il prezzo di listino è di 14.590 euro, IVA e messa su strada escluse. Derivato dalla versione passenger car, T03 Van mantiene contenuti tecnici, dotazioni e livello di equipaggiamento. Le principali differenze riguardano l'assenza dei sedili posteriori, sostituiti da un vano di carico da 657 litri, la mancanza del tetto panoramico e l'adozione di cerchi in acciaio nero da 15 pollici specifici.

La motorizzazione 100% elettrica garantisce un'autonomia fino a 256 km (ciclo di omologazione WLTP), costi di gestione ridotti e la possibilità di accedere alle ZTL e alle aree urbane a traffico limitato. A questo si aggiunge una dotazione particolarmente ricca per il segmento, che include sistemi avanzati di assistenza alla guida, tecnologie di connettività e comfort pensati per un utilizzo professionale quotidiano.

Prodotto in Cina in configurazione T03 N1 «incomplete» priva di sedili posteriori e cinture di sicurezza, T03 Van viene successivamente trasferito presso lo stabilimento di Mirafiori, dove avviene la finalizzazione in versione LCV. In questa fase, il veicolo viene completato attraverso l'installazione della parete divisoria e dei rivestimenti del vano di carico, secondo un processo strutturato e conforme agli standard di omologazione N1.