Tesla debutta tra i camion elettrici, consegna il primo Semi a Pepsi. Musk: «Viaggio lungo 5 anni ma rivoluzionerà le strade»

Con la consegna del suo primo camion elettrico, soprannominato Semi, Tesla irrompe Nel nascente mercato dei camion a emissioni zero promettendo di percorrere lunghe distanze senza doversi fermare alla stazione di ricarica.Il gruppo di Elon Musk dovrebbe consegnare oggi le chiavi del veicolo al gruppo alimentare PepsiCo presso lo stabilimento di Sparks, in Nevada. Il camion, con cabina dalle linee arrotondate, è stato presentato nel 2017. Ma il lancio della sua produzione su larga scala, inizialmente previsto per il 2019, è stato rimandato. Altri produttori hanno già investito nella nicchia, siano essi produttori tradizionali di automezzi pesanti come Daimler, Volvo, Traton (una filiale di Volkswagen) e la cinese BYD, o start-up come l’americana Nikola.

Le consegne sono solo all’inizio ma molti ordini sono stati effettuati. Sabato Elon Musk ha dichiarato in un tweet che il camion ha percorso 500 miglia (805 chilometri) senza ricaricare, con un peso totale di quasi 37 tonnellate, quando i veicoli attualmente offerti offrono un’autonomia da 250 a 300 miglia (da 400 a 480 chilometri). «Siamo molto emozionati per la prima consegna», afferma Elon Musk. «È stato un viaggio lungo, lungo cinque anni, ma ritengo che rivoluzionerà le strade e renderà il mondo migliore», aggiunge il patron di Tesla facendo riferimento ai ritardi accumulati nella produzione di Semi, presentato al mondo cinque anni fa.