Toyota e Isuzu sviluppano veicolo commerciale fuel cell a idrogeno. Debutto in Giappone dal 2027

Isuzu e Toyota si sono accordate per produrre e vendere in Giappone un veicolo commerciale con celle a combustibile a idrogeno. Il mezzo green sarà sviluppato utilizzando come base di partenza il camion leggero elettrico Isuzu Elf Ev. Per alimentarlo saranno, appunto, utilizzate delle fuel cell di terza generazione, prodotte dalla Casa delle Tre ellissi. Entrambi i Costruttori puntano a proporre questa novità nel Paese del Sol Levante a partire dal 2027. Rispetto ai modelli elettrici, quelli con pile a idrogeno presentano il vantaggio di tempi di rifornimento decisamente inferiori rispetto alla ricarica alla colonnina delle batterie, paragonabili a dei pieni di gasolio o benzina, e quindi con ambiti di utilizzo superiori.

Di contro presentano costi di produzione delle fuel cell particolarmente elevati e loro durata è più limitata. «Isuzu sta lavorando per ridurre i costi - si legge in un comunicato congiunto - ottimizzando la struttura della carrozzeria del veicolo e rivedendo i processi di produzione. Toyota sta intraprendendo sforzi simili attraverso innovazioni nei processi di progettazione e produzione delle celle a combustibile». Il nuovo modello potrebbe essere impiegato per le consegne a supermercati, minimarket e altri centri di servizio urbani, sia in versione standard sia con cella di refrigerazione o stoccaggio per congelati, con numerose ore di funzionamento quotidiano e percorrendo lunghi tratti. Condizioni in cui la rapidità del rifornimento dei serbatoi di idrogeno può fare la differenza rispetto all'impiego di veicoli con motori elettrici alimentati da batterie tradizionali.