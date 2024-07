Proace, la prova della gamma rinnovata. Toyota Professional completa la gamma LCV

A distanza di qualche mese dall'arrivo di Proace Max, Toyota Professional completa la gamma LCV con il rinnovamento di Proace e Proace City. Il look si allinea al family-feeling aziendale più recente, ma le novità sono estese anche alle motorizzazioni 100% elettriche che si aggiungono alle tradizionali benzina e diesel. I Proace a batteria possono infatti contare su maggiore autonomia, circa km 30 per il City e 50 per il fratello maggiore. Toyota Proace è disponibile con due tagli di batteria da 50 o 75 kWh, per un’autonomia massima dichiarata pari a 350 km.

La cabina della variante Proace è in grado ospitare comodamente tre persone nel divanetto anteriore, come comodi sono i tanti vani portaoggetti presenti nel vano anteriore. Due porte usb e l'ampio display touchscreen al centro della plancia pertettono di interagire con il sistema multimediale, non particolarmente accattivante nella grafica ma pienamente compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Presenti gli Adas previsti da normativa: cruise control, lane assist, monitoraggio condizioni del guidatore e telecamere posteriori. La guida è quella di un Van da utilizzare molte ore al giorno, quindi molto confortevole. Proace aggiunge i benefici tipici della trazione elettrica, votata allo sprint come alla fluida di marcia. Buono il dato sui consumi, apparsi vicini al dato dichiarato di 350 km per la Proace, una manciata in più nella più compatta City. Il prezzo di Proace City parte da 20.900 euro, mentre il Proace viene proposto a partire da 28.900 euro.