Veicoli commerciali, a Milano torna Fleet Pro: sotto la lente costi, tecnologie e gestione delle flotte

Il mercato dei veicoli commerciali leggeri si sta confrontando con nuove sfide: contenere i costi di gestione, migliorare l’efficienza delle flotte e sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Temi sempre più centrali per le aziende che utilizzano furgoni e mezzi operativi, chiamate a ottimizzare gli investimenti e a rendere più efficiente la mobilità legata alle proprie attività. Proprio a queste sfide sarà dedicata la terza edizione di Fleet Pro, in programma il prossimo 4 novembre all’Autodromo di Arese, alle porte di Milano. L’appuntamento, organizzato da LabSumo con la partecipazione di Best Mobility, riunirà fleet e mobility manager, case automobilistiche, società di noleggio, allestitori e operatori della filiera automotive per fare il punto sull’evoluzione del settore.

Un’indagine su oltre 62mila veicoli commerciali. Uno dei momenti centrali della giornata sarà la presentazione di una nuova ricerca condotta su 45 aziende che gestiscono complessivamente oltre 62mila veicoli commerciali. L’indagine offrirà uno spaccato delle strategie adottate dalle imprese per organizzare e gestire i propri parchi veicoli, con particolare attenzione ai costi operativi, alle modalità di utilizzo dei mezzi e all'innovazione tecnologica. I risultati saranno illustrati durante il convegno di apertura e commentati dai protagonisti del settore, offrendo l'occasione per analizzare le principali tendenze di un mercato fondamentale per la logistica, la distribuzione delle merci e numerose attività produttive e di servizio.

Dal costo totale di gestione alle flotte connesse. Il programma di Fleet Pro 2026 prevede tre percorsi di approfondimento dedicati ad altrettanti aspetti strategici della mobilità professionale. Il primo sarà incentrato sul Total Cost of Ownership (TCO), ovvero il costo complessivo di gestione di un veicolo durante il suo ciclo di utilizzo. Un parametro che comprende diverse voci di spesa, dall'acquisizione del mezzo ai consumi, dalla manutenzione ai costi operativi, e che assume un peso crescente nelle scelte delle aziende. Il secondo approfondimento riguarderà il mondo dei veicoli allestiti e speciali, con un'analisi delle soluzioni disponibili per adattare i mezzi alle esigenze delle diverse attività professionali. Il terzo focus sarà dedicato alla digitalizzazione delle flotte, con particolare attenzione alle tecnologie di monitoraggio e agli strumenti che permettono di ottimizzare l'impiego dei veicoli, migliorare l'organizzazione del lavoro e ridurre le inefficienze.

Test drive e sistemi di assistenza alla guida. Non soltanto convegni e formazione. Fleet Pro offrirà anche l'opportunità di mettersi al volante dei veicoli commerciali di ultima generazione. Sulla pista dell'Autodromo di Arese e lungo le strade circostanti saranno disponibili sessioni di test drive per conoscere da vicino i nuovi modelli e sperimentare le tecnologie disponibili. Particolare attenzione sarà riservata ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), sempre più diffusi anche sui veicoli commerciali e importanti per aumentare la sicurezza dei conducenti, soprattutto per chi trascorre molte ore al volante per ragioni professionali. L'evento, che si propone come occasione di confronto tra domanda e offerta di mobilità professionale, gode del patrocinio di ALIS, ANFIA, ANIASA, FIAP e UNRAE e vede tra i partner dell'edizione 2026 Alphabet, ATflow, Ayvens, BYD, DKV, Ford, ORDER System, Rent&Drive, Volkswagen Veicoli Commerciali e Webfleet.