Veicoli commerciali, in Ue vendite a -1,2% in ottobre. In crescita nel mese solo Germania e Italia

ROMA - Il mercato europeo dei veicoli commerciali registra a ottobre un calo dell’1,2% con 172.743 immatricolazioni, a causa in particolare della flessione di camion e bus mentre sono in crescita i veicoli commerciali leggeri. Tra i principali mercati presentano un segno positivo Germania (+9,4%) e Italia (+7,4%), mentre chiudono in rosso Spagna (-8,3%) e Francia (-4,5%). I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei. Nei dieci mesi la domanda è in calo del 22,2% con 1,4 milioni di immatricolazioni in totale. Tutti i 27 mercati europei registrano flessioni, compresi quelli più grandi: Spagna -30.4%, Francia -19.8%, Germania -18.4% e Italia -18.4%.