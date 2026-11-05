Veicoli commerciali, lo studio: allarme furti per due aziende su tre. Crescono telematica ed elettrificazione

I veicoli commerciali diventano sempre più tecnologici e connessi, ma cresce anche l'attenzione delle imprese alla sicurezza, ai costi di gestione e alla sostenibilità. Due aziende su tre hanno subito furti o tentativi di effrazione negli ultimi tre anni, mentre una quota analoga utilizza già sistemi telematici per monitorare e ottimizzare la propria flotta. Sul fronte dell'elettrificazione, oltre la metà delle imprese programma nuovi investimenti in veicoli a basse o zero emissioni, anche se restano importanti ostacoli economici e operativi.

È la fotografia scattata da una ricerca presentata a Fleet Pro 2026, la manifestazione dedicata ai veicoli commerciali leggeri, operativi, allestiti e speciali, organizzata da LabSumo con la partecipazione di Best Mobility presso l'Autodromo di Arese, a Milano. L'indagine ha coinvolto 45 grandi aziende di diversi comparti produttivi, che gestiscono complessivamente oltre 62mila veicoli commerciali leggeri, facendo emergere le principali tendenze che stanno trasformando la mobilità professionale.

Furti e sicurezza, un problema per il 67% delle aziende. La sicurezza rappresenta una delle principali preoccupazioni per chi gestisce flotte commerciali. Il 67% delle imprese intervistate dichiara di aver subito furti o tentativi di effrazione ai danni dei propri mezzi negli ultimi tre anni: per il 54% si è trattato di episodi occasionali, mentre il 13% ha registrato eventi ripetuti. Un fenomeno particolarmente critico per i veicoli utilizzati quotidianamente per il trasporto di merci, strumenti e attrezzature professionali. Non sorprende, quindi, che il 75% delle aziende consideri il rischio di sottrazione del contenuto dei veicoli molto o abbastanza rilevante.

Per proteggere i propri mezzi le imprese ricorrono soprattutto a localizzatori GPS, sistemi di allarme e dispositivi di sicurezza per i vani di carico. Accanto ai rischi tradizionali emerge però una nuova frontiera: quella della cybersecurity. Il 62% dei responsabili delle flotte ritiene rilevante la sicurezza informatica, ma quasi un'azienda su due (46%) non prevede ancora una formazione specifica dei conducenti sui rischi digitali. Soltanto il 21% organizza regolarmente attività formative dedicate.

La telematica conquista le flotte aziendali. L'altra grande trasformazione riguarda la digitalizzazione della gestione dei mezzi. Il 67% delle aziende utilizza già sistemi telematici o piattaforme di fleet management: il 42% li ha estesi alla quasi totalità della flotta, mentre il 25% li impiega soltanto su una parte dei veicoli. Un ulteriore 17% sta valutando l'introduzione di queste tecnologie o ne ha appena avviato l'adozione. Le applicazioni spaziano dalla localizzazione GPS all'ottimizzazione dei percorsi, dal monitoraggio dei consumi alla manutenzione, fino all'analisi dello stile di guida dei conducenti.

L'obiettivo è rendere le flotte più efficienti, riducendo i costi e migliorando la produttività. Non a caso, tra i principali benefici della telematica, i fleet manager indicano proprio l'aumento della produttività (30% delle indicazioni) e il miglioramento della sicurezza (26%). L'utilizzo dei dati diventa così uno strumento sempre più importante per la gestione dei veicoli, anche se rimangono difficoltà legate all'integrazione delle piattaforme digitali con i sistemi aziendali e alla tutela della privacy.

Elettrificazione, il 54% delle imprese punta su nuovi mezzi green. La transizione verso motorizzazioni a minore impatto ambientale sta interessando anche il comparto dei veicoli commerciali, sebbene con ritmi condizionati dalle specifiche esigenze lavorative. Secondo la ricerca, il 54% delle aziende prevede di introdurre ulteriori veicoli a basse o zero emissioni nei prossimi cinque anni. Il 29% non ha ancora definito una strategia, mentre il restante 17% non programma nuovi inserimenti. Le grandi flotte coinvolte nello studio mostrano, peraltro, caratteristiche sensibilmente diverse rispetto al mercato nel suo complesso. Il ricorso al noleggio raggiunge il 70%, contro una media nazionale del 39%. Più contenuto anche il peso del diesel, pari al 47% rispetto al 75% rilevato tra le altre aziende che noleggiano veicoli commerciali, mentre la quota dell'elettrico arriva al 15%, contro il 5%.

Il passaggio alle nuove alimentazioni deve però fare i conti con diversi ostacoli. In particolare, pesano la disponibilità delle infrastrutture di ricarica, indicata dal 27% del campione, e l'autonomia operativa dei mezzi (24%). A questi fattori si aggiungono la difficoltà di ricaricare i veicoli che non rientrano in sede al termine della giornata lavorativa (17%) e i maggiori costi di acquisto (10%). Per le aziende, dunque, la scelta dell'alimentazione non dipende soltanto dagli obiettivi ambientali, ma soprattutto dalla capacità dei veicoli di rispondere alle esigenze quotidiane di trasporto e lavoro.

Allestimenti, la nuova sfida è ridurre il peso. Un ulteriore elemento di attenzione riguarda gli allestimenti, componente fondamentale per numerose categorie di veicoli commerciali. Le soluzioni più diffuse sono le scaffalature interne, utilizzate dal 29% delle imprese intervistate, seguite dagli allestimenti per cantiere, come pannelli luminosi e segnaletica ad alta visibilità (13%). La principale criticità è rappresentata dal peso delle attrezzature installate, che riduce la capacità di carico utile del veicolo: un problema segnalato dal 37% dei fleet manager. Guardando al futuro, il 54% delle aziende considera prioritario l'utilizzo di materiali più leggeri, mentre il 19% punta sulla manutenzione predittiva e l'11% sul monitoraggio telematico degli allestimenti.

Flotte sempre più complesse da gestire. Dalla ricerca emerge un settore in cui la gestione dei veicoli richiede competenze sempre più articolate, capaci di coniugare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità e controllo dei costi. «Le aziende devono conciliare contenimento dei costi, sicurezza, sostenibilità e continuità operativa. La tecnologia offre opportunità importanti, ma deve rispondere alle esigenze concrete di chi utilizza quotidianamente questi mezzi per lavorare», ha sottolineato Matteo Viani, associato a Best Mobility, commentando i risultati dello studio. Proprio queste sfide sono state al centro della terza edizione di Fleet Pro, che ha ospitato workshop dedicati al costo complessivo di gestione dei veicoli, agli allestimenti e alle nuove tecnologie per le flotte. La manifestazione ha inoltre consentito agli operatori di conoscere e provare su strada i veicoli commerciali di ultima generazione, approfondendo anche il ruolo dei sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Il quadro che emerge è quello di una mobilità professionale in piena trasformazione, nella quale il veicolo commerciale non rappresenta più soltanto uno strumento di trasporto, ma un elemento sempre più connesso e tecnologico, la cui efficienza incide direttamente sulla competitività delle imprese.