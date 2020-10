Volkswagen Caddy, per la quinta generazione un diesel “ecologico”. Al debutto il TDI 2.0 che abbatte gli NOx

ROMA - Volkswagen Veicoli Commerciali rinnova radicalmente il suo veicolo commerciale compatto Caddy e lo fa utilizzando l'ultima evoluzione della piattaforma modulare MQB, in pratica la stessa della Golf 8, che porta il passo da 2.682 a 2.755 mm, migliorando la spaziosità dell'interno e conferendo al veicolo nuove proporzioni e un aspetto più dinamico. Ma debutta anche una gamma di motori basata sostanzialmente sui diesel che rappresenta un 'messaggio forte' nella strategia dei nuovi prodotti del Gruppo di Wolfsburg.

Caddy 2021 propone infatti soluzioni propulsive che sono progettate su misura per le esigenze di chi lavora con un mezzo compatto come Caddy, sia dal punto di vista delle percorrenze che dei livelli prestazionali. In particolare grazie alla moderna unità già usata in Golf, Passat e altri modelli del Gruppo e che porta - per la prima volta in un commerciale Volkswagen - il nuovo sistema 'twin dosing' che grazie ad un trattamento supplementare dei gas di scarico con AdBlue riduce notevolmente i livelli di emissioni di ossidi di azoto (NOx) rispetto a quelli del modello precedente tanto che i TDI del Caddy sono quindi tra i motori turbo diesel più puliti al mondo.

La gamma comprende unità a gasolio da 75, 102 e 122 Cv accoppiate al cambio manuale a 6 marce o al cambio automatizzato doppia frizione a 7 marce. Previsto anche un benzina turbo TSI che eroga 114 Cv a cui seguiranno anche un turbo a gas naturale basato sul TSI, ma che eroga 130 Cv, e un propulsore ibrido plug-in denominato eHybrid. Le nuove tecnologie nei propulsori e nei cambi di Caddy - ma anche la riduzione del Cx da 0,33 a 0,30 - hanno un impatto positivo sul piano dei costi di gestione ma anche a livello ecologico. E' il caso delle unità TDI: il consumo NEDC combinato del Caddy 2.0 TDI 102 Cv di nuova generazione (cambio manuale a 6 marce) e potenza di 75 kW (102 CV) è di 4,7 litri per 100 km, cioè 1,4 litri in meno rispetto al motore paragonabile nel Caddy di precedente generazione.

Rispetto alla concorrenza, il nuovo Caddy TDI è in media il 10% più efficiente nei consumi su strada ed emette il 10% in meno di CO2. Con il lancio previsto alla fine di novembre sarà possibile configurare il nuovo Caddy come monovolume nelle nuove specifiche Kombi, Caddy, Life, Style e Move (il modello di lancio) oppure come furgone da lavoro nelle versioni Cargo e Cargo Maxi a passo lungo. La prima fase del debutto riguarderà Germania, Austria e Polonia, con il resto dell'Europa a seguire.

Nella terza fase la generazione numero cinque di Caddy sbarcherà nei mercati di esportazione come Israele, Sud Africa e Australia. Dal 2021 la gamma si arricchirà del Caddy California completamente ridisegnato (per la prima volta con mini cucina, tetto apribile panoramico e nuove opzioni di tendalino) amplierà ulteriormente lo spettro di la linea del modello. Oltre alla trazione anteriore, Volkswagen Veicoli Commerciali aggiungerà all'inizio del 2021 la versione 4Motion a quattro ruote motrici e su questa base, come successore di Caddy Alltrack, debutterà il nuovo allestimento mpv suv Caddy PanAmericana.